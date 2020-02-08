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الإندبندنت تصف إقالة ترامب لموظفين شهدوا ضده فى محاكمة عزله بالانتقام السريع

السبت، 08 فبراير 2020 01:21 م
الإندبندنت تصف إقالة ترامب لموظفين شهدوا ضده فى محاكمة عزله بالانتقام السريع ترامب
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب عكف إلى الانتقام سريعا من الشهود الرئيسيين فى قضية محاكمته، حيث أقال ألكساندر فيندمان وجوردون سوندلاند من وظائفهما.

 

وأوضحت الصحيفة أنه تم اصطحاب اللفتنانت كولونيل فيندمان، الذى اتهم ترامب بأنه سعى لتشويه خصومه السياسيين، "خارج البيت الأبيض" بعد أن قال ترامب قبل ساعات بأنه كان "غير سعيد" بمدير مجلس الأمن القومى للشؤون الأوروبية وكبار الخبراء حول أوكرانيا.

 

وكان محامى الضابط فيندمان الذى كان يعمل فى مجلس الأمن القومى بالبيت الأبيض قد قال أن "موكله تعرض للطرد من وظيفته بسبب شهادته ضد الرئيس دونالد ترامب خلال محاكمته فى الكونجرس".

 

وأوضح المحامى لبى بى سى أن "فيندمان فوجيء بعد انتهاء جلسات المحاكمة بموظفى الأمن يطلبون منه إخلاء مكتبه فورا والخروج معهم من البيت الأبيض، مؤكدين أنه نُقل إلى وزارة الدفاع".

 

وقال المحامى إن موكله "طُرد من عمله لأنه قال الحقيقة".

 

وأضاف لبى بى سى: "لا يوجد شك فى ذهن أى مواطن أمريكى فى سبب فقدان هذا الرجل وظيفته، ولماذا قل عدد الضباط الذين يخدمون هذا البلد فى البيت الأبيض ضابطا".

وأضافت "الإندبندنت" أنه تم كذلك الاستغناء عن يفغينى فيندمان الأخ التوأم وهو محارب مخضرم، الذى لم يشارك فى جلسات الاستماع، فى مجلس الأمن القومي.

 

فى وقت لاحق، أعلن سوندلاند أنه تم إقصاؤه من دوره كسفير للولايات المتحدة فى الاتحاد الأوروبي.

 

وأوضحت الصحيفة أن سوندلاند، وهو رجل أعمال، حاز على تعيينه بعد التبرع لحملة ترامب، وشارك عن كثب فى الجهود المبذولة فى أوكرانيا لإقناع المسئولين بالإعلان عن التحقيقات حول جو بايدن وابنه هانتر.

 

فى جلسات استماع المساءلة، قال صراحة أن ترامب قد حجب المساعدات عن أوكرانيا مقابل المساعدة فى الغش فى الانتخابات، قائلًا: "هل كان هناك مقابل ؟ الجواب نعم."

 

وفى مساء يوم الجمعة، أصدر بيانًا قائلًا: "لقد أُبلغت اليوم أن الرئيس يعتزم أن يستدعينى على الفور بصفتى سفير الولايات المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي".

 

قادت شهادة الرجلين، و15 مسؤولًا حاليًا أو سابقًا، مجلس النواب الذى يسيطر عليه الديمقراطيون إلى عزل الرئيس فى ديسمبر بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة الكونجرس.


ترامب

براءة ترامب

انتقام ترامب

فيندمان

سوندلاند

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