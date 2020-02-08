الأموال العامة تضبط نجارا وراء النصب على المواطنين فى سوهاج

كتب ـ محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأخشاب، وتعود تفاصيل القضية إلى تلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 3 مواطنين بسوهاج، بقيام صاحب ورشة أخشاب - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأخشاب والموبيليات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغت (450,000 - أربعمائة وخمسون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تمكنت من ضبط شخص تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، من راغبى الحصول على فرصة عمل خارج مصر، حيث تم ضبطه عقب قيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى كبير من شخصين من ضحاياه، بعد أن أوهمهما باستطاعته توفير فرصة عمل لهم خارج البلاد وبمقابل مادى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغا من مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم محافظة سوهاج، أفادا فيه بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ (80,000 - ثمانون ألف جنيه) مقابل تسفيرهما لإحدى الدول للعمل بها.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم إدارة وخدمات - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء من الشاكين على مبلغ (80,000 - ثمانون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (160,000 - مائة وستون ألف جنيه) مقابل توفير فرص عمل لهما بإحدى الدول العربية ، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق.