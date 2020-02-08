سوبر كورة
Ads
السبت، 08 فبراير 2020 03:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأموال العامة تضبط نجارا وراء النصب على المواطنين فى سوهاج

السبت، 08 فبراير 2020 01:47 م
الأموال العامة تضبط نجارا وراء النصب على المواطنين فى سوهاج المتهم عقب القبض عليه
كتب ـ محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة الأخشاب، وتعود تفاصيل القضية إلى تلقى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 3 مواطنين بسوهاج، بقيام صاحب ورشة أخشاب - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأخشاب والموبيليات والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغت (450,000 -  أربعمائة وخمسون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تمكنت من ضبط شخص تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين، من راغبى الحصول على فرصة عمل خارج مصر، حيث تم ضبطه عقب قيامه بالاستيلاء على مبلغ مالى كبير من شخصين من ضحاياه، بعد أن أوهمهما باستطاعته توفير فرصة عمل لهم خارج البلاد وبمقابل مادى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ، التى تولت مباشرة التحقيق .

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بلاغا من مواطنين، مقيمين بدائرة مركز شرطة أخميم محافظة سوهاج، أفادا فيه بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما والاستيلاء منهما على مبلغ (80,000 - ثمانون ألف جنيه) مقابل تسفيرهما لإحدى الدول للعمل بها.

أكدت التحريات صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم إدارة وخدمات - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء من الشاكين على مبلغ (80,000 - ثمانون ألف جنيه) كمقدم لمبلغ (160,000 - مائة وستون ألف جنيه) مقابل توفير فرص عمل لهما بإحدى الدول العربية ، ولم يلتزم بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.

كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى استرداد أموالهم، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق.


اخبار الحوادث

اخبار مصر

اخبار عاجله

نصب

سوهاج

مستريح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على عقوبة عاطل بسوهاج نصب على راغبى السفر للخارج

الخميس، 06 فبراير 2020 06:00 ص

إقامة نصب تذكارى تخليدا لذكرى شهداء الجيش والشرطة أمام ديوان عام الشرقية

الأربعاء، 29 يناير 2020 04:20 م

صور.. الأقصر تكرم تاريخ 48 بطلا فى أول نصب تذكارى بتاريخها.. وضع أسماء أبطال وشهداء القوات المسلحة والشرطة المصرية على جانبى "النصب".. أنشئ على مساحة 450 مترا.. والمحافظ: تخليدا لدورهم العظيم فى حماية الوطن

الإثنين، 27 يناير 2020 02:00 م

قيادات مديريات الأمن يضعون إكليلا من الزهور على نصب شهداء الشرطة ..صور

الأحد، 26 يناير 2020 11:58 ص

محافظا ومديرا أمن المنوفية ودمياط يضعون أكاليل زهور على نصب شهداء الشرطة

السبت، 25 يناير 2020 03:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

نجل الحوينى: كمال الأجسام حرام.. والشحات مبروك: ماتفتيش فى الرياضة ملكش فيها

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

"ميرور" ترشح محمد صلاح لتكرار إنجاز هنرى وشيرار بالدوري الإنجليزي

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

استبعاد إيجالو من معسكر مانشستر يونايتد فى إسبانيا بسبب فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

أخبار مصر اليوم .. السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة الاتحاد الأفريقى

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

ميسي يخمد أزمة برشلونة مؤقتًا ويرفض الرحيل.. سكاى سبورتس: البرغوث يستعد لتجديد عقد الـ100 مليون يورو سنويًا لما بعد 2021 بشرط.. وجوارديولا ينفى انتقاله إلى مانشستر سيتي ويطالبه بالاعتزال فى كامب نو

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

مقربون من صلاح: مكة رغبت بتسمية شقيقتها روز واللاعب حسم الجدل بـ"كيان"

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

شاهد × دقيقة.. تاريخ مواجهات الزمالك مع الأندية التونسية قبل مواجهة الترجى

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 688 جنيها للجرام

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

هل تحصل كيان محمد صلاح على الجنسية الإنجليزية بعد ولادتها فى إنجلترا؟

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

تعرف على موعد مشاركة رمضان صبحى فى تدريبات ومباريات الأهلي

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

السيسى يصل أديس أبابا للمشاركة بقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

فيديو معلوماتى.. خطة تأمين طلاب المدارس من الأوبئة × 9 معلومات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة