ابن سيدة عزبة الهجانة: سيارة نقلت والدتى إلى المستشفى العسكرى لتلقى العلاج

ماجد تمراز

قال صابر محمد، ابن "الحاجة فادية" سيدة عزبة الهجانة التي دار حوار بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء جولته بالمنطقة لمتابعة تطويرها، إن والدته تم نقلها إلى المستشفى العسكري لكي تتلقى العلاج، مشيرًا إلى أنهم قاموا باللازم من تحاليل وأشعة وهي الآن تحت الملاحظة، وأنه هو وأخوته كان متواجد مع والدته أثناء لقاءها مع الرئيس، وحدث حوار بينهما والرئيس سألها عن الأشياء التي تم مصادرتها من قبل الحي، وأكد لها أنه سيعوضها عن أي خسارة والتكفل بعلاجها.

وأضاف نجل الحاجة فادية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يعرض على قناة الحياة، أن والدته قالت له أنها شعرت أنه ابن بلد وأنه يشبهنا ويشعر بنا وبمشكلاتنا، مشيدا بالدور الذي تقوم به الدولة في تطوير منطقة عزبة الهجانة، وأن ذلك سيفرق كثيرا في دعم التجارة وعملية البيع والشراء، موجها الشكر للرئيس السيسي، لأنه ينظر لأبنائه ويرغب في تطوير معيشة المصريين وحل مشاكلهم باستمرار وهذا ظهر واضحا في الفترة الأخيرة.

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الجمعة، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة أسفل كوبري الجيش بطريق السويس.

وتابع الرئيس الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة إلي أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذا شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.

والتقي الرئيس بالعاملين والمهندسين بالمواقع فضلا عن بعض المواطنين الذين تواجدوا بتلك المناطق.