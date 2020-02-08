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أكلات هتنشط الذاكرة عند طفلك قبل دخول المدارس

السبت، 08 فبراير 2020 07:00 ص
أكلات هتنشط الذاكرة عند طفلك قبل دخول المدارس الدراسة - صورة أرشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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بعد الانتهاء من إجازة نصف العام والعودة للمدارس تحتار الأمهات فى تنظيم النوم وتنشيط الذاكرة عند أطفالهن من جديد لاستقبال الدراسة والمذاكرة، فينصح دائما الأمهات بتشجيع الطفل على النوم مبكرا، وتجنب السهر والإفراط فى مشاهدة التليفزيون ليلا، وحسب ما ذكره موقع flintobox  فإن هناك أكلات تساعد على الطفل تنشيط الذاكرة والتركيز وهى:

1: ينصح بتشجيع الأطفال على تناول زبدة الفول السودانى، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تنشيط الذاكرة والتركيز.

2: سمك السمون، من أشهر أنواع الأسماك، حيث إنها تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر لغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم والجهاز العصبى، فينصح بتشجيع الأطفال على تناول سمك السلمون فى الوجبات الغذائية.

3: اللحم البقرى، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تعمل على تحسين المهارات العقلية والأوميجا 3.

4: البيض، يحتوى البيض على نسبة عالية من البروتين ومادة الكولين وهى من المواد التى تعمل على تقوية الذاكرة وتعزيز صحة الجهاز العصبى.

5: شجعى طفلك على تناول الحليب يوميا، حيث إنه يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تساعد على نمو الطفل وتعزيز صحة الجهاز العصبى عنده.

6: الفراولة، تعتبر من أبرز أنواع الفواكه التى يفضلها الأطفال نظرا لمذاقها الطيب وفوائدها المذهلة، حيث إنها تحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تنشيط الذاكرة.

7: ينصح بتشجيع الطفل على تناول الطماطم نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم والجهاز العصبى.


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المخ

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الجهاز العصبى

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