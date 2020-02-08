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أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس

السبت، 08 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة تكشف تفاصيل الاستعدادات لمواجهة الأوبئة فى المدارس كورونا
إعداد - إسماعيل رفعت

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

 

بدء الدراسة بالفصل الدراسى الثانى غدا.. وتوجيهات بالوقاية من الأمراض المعدية

 

الصحة تكشف تفاصيل الاستعداد للفصل الدراسى الثانى لمواجهة الأوبئة بالمدارس

 

الصحة تكشف تفاصيل استقبال 3 عائدين من الصين يعانون من اعراض شبيهة بكورونا 

 

جامعة الأزهر تواجه كورونا بغرف عزل بالمدن الجامعية وندوات تثقيفية

 

القوى العاملة: تعيين 672 شابًا منهم 12 من أصحاب الهمم بالقطاع الخاص في البحر الأحمر 

 

جامعة عين شمس: إنشاء غرف عزل صحى بالمدن الجامعية لمواجهة فيروس كورونا

 

الأوقاف​ تفتتح 25 مسجدا ​عقب صلاة الجمعة ضمن 100 مسجد فى فبراير الجارى.. صور

 

اختيار 11 مصرية ضمن قائمة فوربس لأفضل 100 سيدة أعمال بالشرق الأوسط.. إعرفهم

 

مستوصف كاثوليكى ينظم يومًا للكشف المجانى دون تفرقة باليوم العالمى للسرطان

 

62 دولة تشارك بمسابقة مصر العالمية للقرآن الكريم بها 28 إفريقية

 

البيئة تعقد اجتماع مع 9 وزارات والأمم المتحدة للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية 

 

تذكرة منفصلة بسعر موحد لزيارة منطقة البانوراما بقصر البارون إمبان

 

الرى: إزالة 28 مخالفة على النيل فى 3 محافظات.. اعرف التفاصيل

 

وزير التعليم العالي يتفقد مقر جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا.. صور

 

جامعة القاهرة تفوز بالمركز الأول على الجامعات المصرية بأسبوع فتيات الجامعات

 

وزيرة التضامن تعتمد لائحة المال الدائم لمؤسسات الرعاية تحقيقا لمصلحة الأطفال

 

وصول إمام الحرم النبوى و10 محكمين فى المسابقة العالمية للقرآن​.. صور


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