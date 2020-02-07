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وزير السياحة والاثار يكلف نادر الشاعر بأعمال أمين عام صندوق السياحة

الجمعة، 07 فبراير 2020 10:57 ص
وزير السياحة والاثار يكلف نادر الشاعر بأعمال أمين عام صندوق السياحة خالد العنانى وزير السياحة والاثار
كتبت آمال رسلان

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أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بتكليف نادر  الشاعر، بأعمال أمين عام صندوق السياحة، خلفا ل ياسر فاروق الذي تقدم باعتذار  عن الاستمرار بالقيام بمهام منصبه كأمين عام الصندوق.
 
وكان الشاعر يشغل منصب مدير عام للشئون الادارية بهيئة التنمية السياحية،وتدرج بالوظائف الإدارية بالوزارة حيث عمل كمحاسب ومراجع بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومدير إدارة الموازنة بالقطاع المالي والإداري بالهيئة.
 
ويأتى هذا فى اطار خطوات جادة من الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والاثار لشغل الوظائف الشاغرة فى وزارة السياحة والاستفادة من الكفاءات، حيث أصدر الاسبوع الماضى دكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، 3 قرارات بتكليف مناصب قيادية بهيئة تنشيط السياحة، لافتا إلى أنه اصدر تكليفا لماجد أبوسديرة برئاسة قطاع السياحة الدولية، وشغل ماجد أبو سديرة، عدة مناصب خلال عمله بهيئة تنشيط السياحة وعمل معد برامج سياحية، ومرشد سياحي منذ التخرج وحتى عام 1996.
 
كما تم تكليف ايمان محمود برئاسة قطاع سياحة داخلية وكانت تشغل مدير مكتب باريس، وريهام وحيد مستشارا للترويج وكانت تعمل فى مكاتب الهيئة ببلجيكا وفرنسا، لافتا إلى ان جميعهم من أبناء هيئة تنشيط السياحة .
 
وتأتى هذه القرارات بعد ايام من قراراه بتكليف آيتن أحمد فؤاد للقيام بمهام أعمال نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
 
وقد أنهت وزارة السياحة والاثار حتي الان 95 % من مشروع ترميم واعادة تأهيل القصر، وأوضح العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والاثار للشئون الهندسية والمشرف العام علي القاهرة التاريخية، أن أعمال الترميم قد انتهت ويقوم فريق العمل الان بوضع اللمسات النهائية له بالاضافة الي القيام باعمال اعادة تأهيل القصر، ليصبح معرضا يروي تاريخ حي هيليوبوليس بالتعاون مع السفارة البلجيكية بالقاهرة، وجمعيات المجتمع المدني بمصر، بتنفيذ مشروع إعادة توظيف القصر.
 
وسيشمل القصر مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الارشيفية والرسامات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هيليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة الى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

 


وزير السياحة والاثار

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