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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7/2/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية مواقيت الصلاة
كتب محمود راغب

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يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الجمعة  ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 5:14   ص

توقيت صلاة الظهر 12:09 ص

ميعاد صلاة العصر 3:13

موعد صلاة المغرب 5:37

ميعاد صلاة العشاء 6:55
 

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 5:19 ص

توقيت صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:17

توقيت صلاة المغرب 5:39 م

موعد صلاة العشاء 6:59 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 5:10

توقيت صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:09 م

ميعاد صلاة المغرب 32: 5 م

توقيت صلاة العشاء 6:51 م
 

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 5:00 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:04

توقيت صلاة المغرب 5:28 م

موعد صلاة العشاء 6:44 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 5:04 ص

توقيت صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 3:14 م

توقيت صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:52

 

ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 

مكة

موعد صلاة الفجر 5:34 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:49 م

موعد صلاة المغرب 6:16 م

ميعاد صلاة العشاء 7:27 م
 

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 5:36 ص

توقيت صلاة الظهر 12:35 م

موعد صلاة العصر 3:46 م

موعد صلاة المغرب 6:14 م

توقيت صلاة العشاء 7:25 م
 

الرياض

موعد صلاة الفجر 5:08 ص

توقيت صلاة الظهر 12:07 ص

موعد صلاة العصر 3:18 م

ميعاد صلاة المغرب 5:45 م

موعد صلاة العشاء 6:57 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 4:58

توقيت صلاة الظهر 11:54 م

ميعاد صلاة العصر 2:59 م

موعد صلاة المغرب 5:24

موعد صلاة العشاء 6:40 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 5:38 ص

توقيت صلاة الظهر 12:37 م

موعد صلاة العصر 3:48 م

توقيت صلاة المغرب 6:11 م

موعد صلاة العشاء 7:26 م
 

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 5:48 ص

توقيت صلاة الظهر 12:41 م

موعد صلاة العصر 3:40 م

توقيت صلاة المغرب 6:03 م

موعد صلاة العشاء 7:25
 

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 5:06 ص

موعد صلاة الظهر 12:02 ص

ميعاد صلاة العصر 3:08 م

توقيت صلاة المغرب  5:30 م

مواقيت صلاة العشاء 6:49 م
 

 

 

 


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