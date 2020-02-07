محكمة أمريكية تغرم جونسون آند جونسون 750 مليون دولار بسبب بودرة الأطفال

كتب محمد رضا

طالبت هيئة محلفين بولاية نيوجرسى الأمريكية، شركة "جونسون آند جونسون" دفع تعويضات تصل قيمتها إلى نحو 750 مليون دولار بعد أن تسببت بودرة الأطفال التى تنتجها بإصابات بالسرطان.

وأمرت هيئة المحلفين، شركة منتجات العناية بالأطفال العملاقة "جونسون آند جونسون" بدفع هذا المبلغ لأربعة مدعين يزعمون أن مسحوق "بودرة الأطفال" الذى تنتجه الشركة للأطفال، تسبب فى إصابتهم بالسرطان، وقالت الشركة ومحام عن المدعين، إن المبلغ المقدر بنحو 750 مليون دولار، سينخفض إلى حوالى 185 مليون دولار بسبب قوانين الولاية، حسب ما نشرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت هيئة محلفين حملّت، خلال مرحلة سابقة من المحاكمة، الشركة الأمريكية المسؤولية عن إصابة المدعين بالسرطان ومنحتهم 37.2 مليون دولار كتعويض، لكن بموجب قانون ولاية نيوجرسى، يتم تحديد التعويضات العقابية بواقع 5 أضعاف التعويضات عن الأضرار، وذلك وفقا لمحامى المدعين كريس بلاسيتللا.

وجاء هذا الحكم بعد أن أدلى الرئيس التنفيذى لشركة جونسون آند جونسون، أليكس جورسكى، بشهادته الشهر الماضى لأول مرة أمام هيئة المحلفين بشأن مزاعم بأن مسحوق "بيبى باودر" يسبب السرطان.

وردّت الشركة بقولها، إنها ستستأنف على وجه السرعة مرحلتى المحاكمة مشيرة إلى وجود "العديد من الأخطاء القانونية التى قدمت لهيئة المحلفين معلومات غير ذات صلة وحالت دون سماعها أدلة مهمة".

وتواجه الشركة أكثر من 16 ألف دعوى قضائية تزعم أنها باعت مساحيق ملوثة بمادة الأسبستوس، وتقاعست عن تحذير المستخدمين، كما تواجه تحقيقا جنائيا اتحاديا يتعلق بمدى شفافيتها فيما يتعلق بسلامة المنتجات.

فيما تنفى جونسون آند جونسون أن يكون مسحوقها يسبب السرطان، وتقول إن العديد من الدراسات والاختبارات التى أجرتها الجهات التنظيمية فى جميع أنحاء العالم أظهرت أنه آمن وخال من الأسبستوس.