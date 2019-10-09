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القضاء يغرم "جونسون آند جونسون" 8 مليارات دولار لتسببها فى تكبير ثدى أمريكى

الأربعاء، 09 أكتوبر 2019 01:17 م
القضاء يغرم "جونسون آند جونسون" 8 مليارات دولار لتسببها فى تكبير ثدى أمريكى جونسون اند جونسون
كتب أحمد علوى

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حكمت هيئة المحلفين فى ولاية فيلادلفيا الأمريكية بتغريم شركة "جونسون آند جونسون" مبلغ 8 مليارات دولار كتعويض لرجل اتهم الشركة بإعطائه دواء تسبب له فى تكبير حجم ثديه، دون تحذيره بأعراضه الجانبية.

 

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى، وقال دفاع المجنى عليه نيكولاس موراى البالغ من عمره 26 عاما، إن شركة يانسن للأدوية التابعة لـ جونسون آند جونسون تضع "عمولة على المرضى" فى تسويق دواء ريسيبردال المتخصص فى علاج الذهان.

 

ومن جانبها، تعتزم شركة جونسون آند جونسون الطعن على الحكم، الذى قالت إنه "مبالغ فيه بشكل صارخ".

 

وتواجه الشركة الأمريكية العملاقة دعاوى قضائية تتعلق بزرع الشبكات المهبلية وأخرى تتعلق بمساحيق للأطفال يقال إنها مشوبة بمادة الحرير الصخري، فضلا عن نزاع قضائى مستمر حول دور الشركة فى أزمة إدمان الأفيون فى الولايات المتحدة.


جونسون آند جونسون

محكمة امريكية

تغريم شركة جونسون آند جونسون

اخبار العالم

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