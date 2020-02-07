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محافظ أسوان: عرض تطوير الطريق الصحراوى الغربى على رئيس الوزراء

الجمعة، 07 فبراير 2020 07:31 م
محافظ أسوان: عرض تطوير الطريق الصحراوى الغربى على رئيس الوزراء جانب من الاجتماع
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه سيتم عرض مطلب تطوير الطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وأيضاً سيتم مخاطبة وزراء النقل والتنمية المحلية من أجل توفير الإعتمادات المالية المطلوبة لذلك ، بالإضافة إلى إستعجال الجهاز المركزى للتعمير للأسراع فى معدلات تنفيذ الطريق الإقليمى الشرقى الصحراوى العلاقى / الكوبرى الملجم.

وأشار فى بيان صحفى، إلى أنه أعطى توجيهاته المشددة لإدارة المرور بتحرك سيارات النقل الثقيل بنطاق المحافظة فى الفترة من العاشرة مساءاً وحتى السادسة صباحاً فقط وذلك لتقليل معدلات الحوادث المرورية حيث سيتم تطبيق مخالفات وإجراءات حازمة مع السائقين المخالفين منها الإحالة للنيابة العامة بتهمة الإضرار بحياة المواطنين ، وهو الذى سيتوازى مع تكثيف تواجد الكمائن المتحركة لشرطة المرور و مراقبة الطريق بالرادار وربطها بشاشات كاميرات المراقبة فى مكتب المحافظ لتحقيق الرقابة المرورية المتكاملة على الطريق وخفض السرعات الجنونية لبعض السائقين الغير ملتزمين بالسرعات المقررة للمركبات.

جاء ذلك أثناء إجتماع محافظ أسوان مع مديرى شرطة المرور والطرق والهيئة العامة للطرق والكبارى والمكتب الفنى ، بحضور الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة وضع منظومة مرورية متكاملة للطرق السريعة والداخلية بمدينة أسوان بإعتبارها مقصد سياحى دولى ومشتى عالمى بما لا يسمح بسير التكاتك والتروسيكل المرخصة فقط داخل الشوارع والميادين الرئيسية ، وهو الذى يتطلب المصادرة الفورية للمخالفين مع تطبيق غرامات مالية على أصحابها فى حالة عدم الإلتزام بخطوط السير المحددة لهم ، كما سيتم الإستعانة بإستشارى متخصص فى المرور والطرق لوضع خطة مرورية محكمة تساهم فى الحد من التكدس المرورى فى بعض الطرق والشوارع وخاصة فى فترات الذروة ، موجهاً لفتح المجال أمام المستثمرين لإنشاء جراجات معدنية متعددة الطوابق فى بعض المواقع التى تشهد إزدحام مرورى ، بجانب إنشاء جراجات أسفل الحدائق العامة لإستيعاب أكبر عدد من السيارات للقضاء على ظاهرة الوقوف فى الممنوع بالشوارع الرئيسية ، علاوة على المرور الميدانى للجنة مختصة للتأكد من إلتزام أصحاب العمارات والمبانى بالقوانين واللوائح الملزمة بتخصيص البدروم لعمل جراجات.

وفى نفس الإجتماع قرر أشرف عطية تنظيم مسابقات بين الأحياء للتجميل ودهان وطلاء واجهات المبانى بلون موحد لإبراز الوجه الجمالى للمحافظة من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية الجادة وتخصيص جوائز مالية للمستأجرين من إتحاد الملاك وأصحاب العمارات السكنية ، وأيضاً للتنفيذيين لخلق روح المنافسة بينهم ، وبالتوازى سيتم تطبيق عقوبات على الغير ملتزمين والمقصرين فى أعمال الدهانات ، فضلاً عن تنظيم مسابقة أخرى لأفضل مرسى سياحى بين الشركات المؤجرة لهذه المراسى .

 

 

 
 

 


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