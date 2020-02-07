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فيديو.. رغم الأمطار.. انتظام حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعى

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:02 م
فيديو.. رغم الأمطار.. انتظام حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعى طريق إسكندرية الزراعى
كتب بهجت أبو ضيف

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شهد طريق إسكندرية الزراعى، سيولة مرورية، رغم هطول أمطار صباح اليوم الجمعة، وانتشر رجال الإدارة العامة للمرور، لمتابعة حركة السير، ومواجهة أى تكدسات أو أعطال مرورية.

وتواجد رجال المرور بمحيط أعمال إنشاء كوبرى قلما، للتصدى لأى كثافات مرورية نتيجة الإغلاق الجزئى للطريق، كما انتظمت حركة السير أسفل الطريق الدائرى، وميدان المؤسسة بشبرا الخيمة.

 

وتعرضت مناطق متفرقة فى محافظتى القاهرة والجيزة ومحافظات الوجه البحرى، صباح اليوم الجمعة ، إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق وسط انخفاض فى درجات الحرارة، حيث  توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا بدرجات الحرارة، يصل إلى 6 درجات، حيث يسود طقس بالقاهرة الكبرى، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ونشاط للرياح، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

 

وشهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب فى حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادى، وصولاً إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

 

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

 

وتراقب الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بمحيط الغلق الجزئى لكوبرى أكتوبر فى الاتجاهين منعًا للزحام بسبب أعمال إصلاحات تستمر لمدة 30 يومًا، وتشمل أعمال تطوير وتركيب موانع رؤية أعلى الكوبرى، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

 

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك بمناسبة القيام بأعمال رفع كفاءة كوبرى 6 أكتوبر لتنفيذ وتركيب موانع الرؤية أعلى كوبرى 6 أكتوبر بداية من مناطق مدينة نصر وحتى أعلى النيل بالاتجاهين.


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