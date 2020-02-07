صور.. إصابات واختناقات خلال مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى أريحا

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أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق، واعتقل اثنان، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اندلعت عند المدخل الجنوبى لمدينة أريحا، عقب مسيرة فى المحافظة.

وأفادت مصادر فلسطينية - وفقا لوكالة أنباء فلسطين "وفا" بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا، واعتقلوا شابين، أحدهما من مخيم عقبة جبر.



اشتباكات مع قوات الاحتلال

ومنعت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة حافلات تنقل مصلين من الجليل والمثلث بأراضى عام 1948، من التوجه إلى المسجد الأقصى المبارك فى القدس المحتلة لأاداء، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن دوريات الشرطة الإسرائيلية أوقفت حافلات تنقل المصلين من الجليل والمثلث، فى شارع 6 وشوارع أخرى وعند مداخل القدس، وطالبتهم بالعودة من حيث أتوا.

وأكد مصلون أنه لا حق للشرطة للقيام بهذه الممارسات، واعتراض حرية العبادة، واتهموها بممارسة العقاب الجماعي؛ وذلك استمرارا لقمع المصلين فى الحرم القدسى أيام الجمعة من كل أسبوع.



اشتباكات



وأفاد شهود عيان بأن الشرطة الإسرائيلية منعت المصلين المتوافدين إلى الأقصى عبر باب الأسباط وباب حطة من الدخول، ودققت فى هوياتهم وأجبرت بعضهم على الخروج.



وتسود أجواء متوترة فى القدس المحتلة، وخاصة فى البلدة القديمة، حيث انتشرت قوات الاحتلال بشكل واسع، واعتلت الأسطح وسور القدس، صباح اليوم.



إضرام النيران فى الإطارات



إطارات الكاوتشوك



جانب من الاشتباكات



جانب من الاشتباكات



دخان متصاعد