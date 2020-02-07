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الجمعة، 07 فبراير 2020 04:07 ص
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روسيا تدعم اقتراح لجنة اوبك+ بخفض إضافى للإنتاج

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:06 ص
روسيا تدعم اقتراح لجنة اوبك+ بخفض إضافى للإنتاج وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
رويترز

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قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الخميس، إن روسيا تدعم توصيات لجنة فنية منبثة عن أوبك+ بخفض إضافى مؤقت لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الطلب.

كان ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، قد أكد الثلاثاء إن روسيا مستعدة للتعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) فيما يتعلق بأسواق النفط العالمية، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وذكر الكرملين ذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والعاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز تحدثا هاتفيا وأكدا استعدادهما لمواصلة التعاون فى إطار صيغة أوبك+ لضمان الاستقرار فى سوق النفط العالمية.

وقال بيسكوف للصحفيين فى مؤتمر صحفى دورى عبر الهاتف "روسيا مستعدة للتعاون فى إطار هذه الصيغة". وأحجم عن التعليق عندما سُئل عما إذا كانت بلاده مستعدة لخفض إنتاجها من النفط بدرجة أكبر.

وذكرت مصادر فى أوبك+ أن أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون عقد اجتماع وزارى يومى 14 و15 فبراير قبل موعد الاجتماع القادم المزمع فى مارس.

وفى السياق نفسه، أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن الكرملين قال إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، والملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، اتفقا هاتفيا على تنسيق الجهود بصيغة أوبك.

وكان المتحدث باسم الكرملين، ديميترى بيسكوف، أعلن ، أنه بناء على أوامر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ستشارك طائرات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية فى إجلاء المواطنين الروس من المناطق الأكثر تضررا بتقشى فيروس كورونا فى الصين.

وقال بيسكوف للصحفيين إنه "بتعليمات من الرئيس الروسى القائد الأعلى للقوات المسلحة فلاديمير بوتين، ستشارك القوات الجوية الفضائية الروسية فى إجلاء المواطنين الروس من المناطق الصينية الأكثر تضررا بفيروس كورونا، وستبدأ فى تنفيذ رحلاتها الجوية فى وقت لاحق اليوم"، حسبما نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.
 
وكان بوتين قد أعرب عن ثقته فى وقف انتشار فيروس كورونا وتقليل الأضرار الناجمة عنه، بفضل الإجراءات الحاسمة التى اتخذتها القيادة الصينية.
 
 

 


روسيا

سيرجى لافروف

إنتاج النفط الروسى

أوبك

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