حملة توعية وتعريف بفيروس "كورونا" بأسواق بيلا فى كفر الشيخ

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ،قام كل فريق بطباعة المعلومات عن الفيروس والارشادات التوعوية وتوزيعها على الأهالي بالأسواق والحقول الزراعية والمنازل والمقاهي للوصول بالحملة إلى أكبر عدد ممكن من الأهالي، كما قام كل فريق بشرح ما جاء بالمطبوعات والرد على الاستفسارات من بعض غير القادرين على القراءة.

وأضاف محروس ، كما تم تنفذ ندوة تعريفية عن الفيروس وطرق انتقاله وطرق الوقاية في قاعة الجوهرة بإستاد بيلا الرياضي، مؤكداً أن التجربة التي نفذها شباب المتطوعين بالحملة، تثبت نجاح توجه الدولة واهتمامها بدور الشباب واعطاؤهم الفرصة لتولى قيادة المجتمع ،وكذلك تشعرهم بالمسئولية، مؤكداً أن الحملة قبولاً كبيراً من الأهالي بقرى بيلا، على ان يتم تكرارها بمراكز شباب أخرى على مستوى المحافظة للتعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه، أما على نفس الشاكلة أو ندوات تعريفية بحضور متخصصين.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،أنها وجهت بتوعية الطلاب بطرق الوقاية من جميع أمراض البرد والأمراض المعدية بالتعاون مع مسئولي مديرية الصحة بالمحافظة، خاصةً ان هناك دليل صادر من وزارة الصحة للإجراءات الوقائية لجميع الأمراض المعدية تم تفعيله على موقع المديرية.

وأضافت وكيل الوزارة ،شددت على تنفيذ تعليمات الوزارة وما جاء بالاجتماع الذي ترأسه الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بملاحظة الطلاب من بداية اليوم الدراسي أثناء الطابور ومرورًا بالفصول للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية، وتفعيل غرف الملاحظة وتجهيزاتها، لحين التعامل مع الطالب المصاب من قبل التأمين الصحي، مشددةً على ضرورة توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس، والتهوية الجيدة داخل الفصول، مع نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية.

وقالت كشك ، سيتم تنظيم ندوات استرشاديه للمعلمين والإداريين بالمدارس بالتعاون مع التأمين الصحي، والالتزام بتوجيهات الطبيب من علاج وأجازة مرضية للطالب المصاب، وعدم عودته إلى المدرسة قبل المدة المحددة له، ووجهت بالقيام بالأنشطة البدنية لرفع المناعة عند الطلاب، مشيرةً إلى عدم وجود فيروس كورونا في مصر.

على جانب أخر شنت إدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتورة أميرة هانم، حملة على مراكز علاج الإدمان بدائرة المحافظة، تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة ،أسفرت الحملة عن تحريز أدوية مستوردة بمعرفة التفتيش الصيدلي وتحرير محضر ضد أحد مراكز علاج الإدمان لمخالفة اشتراطات التراخيص، وتم استدعاء الشرطة لتأمين دخول المكان بعد اعتراض الموجودين بالمركز على دخول فريق التفتيش، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ويتم متابعة ال ٤ مراكز علاج الادمان المرخصة ويتم متابعتها باستمرار من قبل إدارة العلاج الحر.