سوبر كورة
Ads
الجمعة، 07 فبراير 2020 11:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"تعليم مطروح ":مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب وتكثيف الإجراءات الوقائية

الجمعة، 07 فبراير 2020 11:12 م
"تعليم مطروح ":مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب وتكثيف الإجراءات الوقائية الدكتور سمير النيلي وكيل تعليم مطروح
مطروح - فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمود قاسم ، وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، أنه تم مراجعة الاستعدادات، لاستقبال 154 ألف 569 طالب وطالبة، بالمراحل المختلفة مقيدين  في 786 مدرسة داخل 540 مبنى مدرسي، على مستوى المحافظة، لبدء الفصل الدراسي الثاني، غداً الأحد، مع العمل على تكثيف الإجراءات الوقائية الصحية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمطروح، مؤكداً على أنه لا تأجيل لموعد بدء الدراسة، نافيا ما يردده البعض من شائعات حول تأجيل بدء الدراسة.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، بأنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بمواصلة الجولات الميدانية والتفقدية للمدارس، لمتابعة بدء انطلاقة الدراسة لضمان تحقيق الانضباط الدراسي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية مع الأمراض المعدية، والالتزام بالشروط الصحية، الواجب توافرها في كافة مدارس المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار " قاسم"  في تصريح خاص لـ " اليوم السابع" إلى وضع خطة للوقاية والتعامل الأمثل مع الأمراض المعدية، وتوفير الشروط الواجبة للوقاية منها، مع الالتزام التام بالمهام والمسئوليات، وإتباع نظام رصد للأمراض المعدية بين تلاميذ المدارس، وتفعيل دور الزائرة الصحية بالمدارس، والقيام بالفحص الظاهري للتلاميذ والمدرسين، للحالات المشتبه في إصابتها بأي مرض معدي.

  وأضاف وكيل تعليم مطروح، بأنه تم التنسيق مع مديري الإدارات ومديري المدارس، من أجل الاستعداد الجيد ليكون الفصل الدراسي الثاني على مستوى عالي من الانضباط وانتظام العملية التعليمية لمساعدة الطلاب على التفوق، وتحقيق مستويات عالية من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية، وتحقيق نسب نجاح عالية.

وكان الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح،  قد عقد الأسبوع الماضي، اجتماعا مع الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، و إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وقيادات المديرية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، وأكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد في أجواء من التعاون يسودها تقدير المسئولية والإخلاص والتفاني في العمل لتحقيق الجودة المهنية بديوان المديرية والإدارات التعليمية، لتحقيق عملية تعليمية متميزة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأشار " النيلي" إلى أنه تم التنسيق مع مجالس المدن وأقسام شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات من محيط وأمام المدارس، كما أعطى تعليمات لمديري الإدارات التعليمية، لمراجعة تجهيزات المدارس وتأمينها، حرصا علي سلامة الطلاب.

 

 


محافظة مطروح

مدارس مطروح

الفصل الدراسي الثاني

اخبار مصر

اخبار عاجلة

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

الأرصاد تتوقع سقوط أمطار بالقاهرة الكبرى غدا وطقس شديد البرودة

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

موقع الكاف يختار محمد أبو جبل الحارس الأفضل فى مجموعات دورى أبطال أفريقيا

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

فيديو.. الرئيس السيسي يتفقد أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

الحكومة تشكل لجنة لتحويل براءات الاختراعات لمشروعات قومية.. اللجنة تمنح التراخيص كحجر أساس لاستغلال الاختراع وبدء الإنتاج.. قراراتها تساعد فى سد الحاجة من الأدوية.. اللجنة تقدر التعويض المستحق لصاحب البراءة

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

انتهاكات الدوحة.. قطرى يعتدى على سائق بالضرب ويبث الواقعة على تويتر..فيديو

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

متاحف متنقلة.. سقوط سيارات محملة بالآثار فى قبضة الشرطة (صور)

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 7-2- 2020

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

س وج.. ماذا ينتظر الأهلي والزمالك فى فبراير النارى؟

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

آمال بعلاج الزهايمر.. علماء يعكسون مشاكل التفكير المرتبطة بالعمر لدى الفئران

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

شاهد.. 22 هدفاً حصاد الجولة 16 من الإيجيبشن ليج.. والأهلي لا يعرف الخسارة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة