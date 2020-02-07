"تعليم مطروح ":مدارس المحافظة جاهزة لاستقبال الطلاب وتكثيف الإجراءات الوقائية

مطروح - فريق المحافظات

أكد الدكتور محمود قاسم ، وكيل مديرية التربية والتعليم بمطروح، أنه تم مراجعة الاستعدادات، لاستقبال 154 ألف 569 طالب وطالبة، بالمراحل المختلفة مقيدين في 786 مدرسة داخل 540 مبنى مدرسي، على مستوى المحافظة، لبدء الفصل الدراسي الثاني، غداً الأحد، مع العمل على تكثيف الإجراءات الوقائية الصحية، بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بمطروح، مؤكداً على أنه لا تأجيل لموعد بدء الدراسة، نافيا ما يردده البعض من شائعات حول تأجيل بدء الدراسة.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، بأنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بمواصلة الجولات الميدانية والتفقدية للمدارس، لمتابعة بدء انطلاقة الدراسة لضمان تحقيق الانضباط الدراسي، والالتزام بالإجراءات الاحترازية مع الأمراض المعدية، والالتزام بالشروط الصحية، الواجب توافرها في كافة مدارس المحافظة، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأشار " قاسم" في تصريح خاص لـ " اليوم السابع" إلى وضع خطة للوقاية والتعامل الأمثل مع الأمراض المعدية، وتوفير الشروط الواجبة للوقاية منها، مع الالتزام التام بالمهام والمسئوليات، وإتباع نظام رصد للأمراض المعدية بين تلاميذ المدارس، وتفعيل دور الزائرة الصحية بالمدارس، والقيام بالفحص الظاهري للتلاميذ والمدرسين، للحالات المشتبه في إصابتها بأي مرض معدي.

وأضاف وكيل تعليم مطروح، بأنه تم التنسيق مع مديري الإدارات ومديري المدارس، من أجل الاستعداد الجيد ليكون الفصل الدراسي الثاني على مستوى عالي من الانضباط وانتظام العملية التعليمية لمساعدة الطلاب على التفوق، وتحقيق مستويات عالية من تحصيل الطلاب للمناهج التعليمية، وتحقيق نسب نجاح عالية.

وكان الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، قد عقد الأسبوع الماضي، اجتماعا مع الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، و إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام وقيادات المديرية، لمناقشة الاستعدادات النهائية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، وأكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد في أجواء من التعاون يسودها تقدير المسئولية والإخلاص والتفاني في العمل لتحقيق الجودة المهنية بديوان المديرية والإدارات التعليمية، لتحقيق عملية تعليمية متميزة خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأشار " النيلي" إلى أنه تم التنسيق مع مجالس المدن وأقسام شرطة المرافق لإزالة كافة الإشغالات من محيط وأمام المدارس، كما أعطى تعليمات لمديري الإدارات التعليمية، لمراجعة تجهيزات المدارس وتأمينها، حرصا علي سلامة الطلاب.