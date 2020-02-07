اليوم.. الشباب والرياضة بالإسكندرية تختتم مهرجان الأنشطة بماراثون للدراجات

تختتم مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الجمعة، مبادرة" استفادتنا من اجازتنا" والتى نظمتها المديرية طوال فترة أجازة نصف العام من خلال أنشطة متنوعة لكل الأعمار، وذلك بتنطيم ماراثون للدراجات والجرى صباحا من منطقة سبورتنج وحتى قلعة قايتباى، كما تنظم مديرية الشباب والرياضة حفل ختامى فنى بمناسبة انتهاء مهرجان الأنشطة الرياضية المخصص لاجازة نصف العام، مساء اليوم فى نادى الاتحاد السكندرى.

تأتى مبادرة "استفادتنا من اجازتنا " تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، حيث تضمنت المباردات فاعليات وأنشطة بمختلف مراكز الشباب بالمحافظة، مثل تنظيم مباريات كرة قدم بين المراكز المشاركة، دورى تنس طاولة، مسابقة قران كريم، معرض للمرأة لعرض المنتجات الخاصة بكل مركز، رسم جدارية بأيدى شباب وفتيات الجوالة، بالإضافة إلى المشاركات المتميزة لذوى الهمم الذين أضافوا النشاط والحيوية للانشطة المختلفة بعمل مجموعة من التدريبات الرياضية.

وأشارت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاسكندرية، إلى أن إجازة نصف العام مرحلة استجمام لاعادة التفكير، كما أن الاجازة فرصة جيدة لتنمية المواهب المدفونة، وتعلم العديد من الأشياء الجميلة، كما أنها تعتمد على التخطيط الجيد للوقت لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من وقت الإجازة، وهى من أهمّ الفترات التي ينتظرها الأشخاص حول العالم للحصول على قسط من الراحة والترفية والترويح عن النفس بعد القيام بمجهودات بدنيّة وعقلية يوميّة كبيرة، سواء فى ميادين الأعمال المختلفة أو فى الميادين التعليميّة، والأكاديميّة كالمدارس والجامعات والمراحل الدراسيّة.

واهتمت مديرية الشباب والرياضة بتوفير مجال كبير من الأنشطة المختلفة للشباب من كل الأعمار بمختلف مراكز الشباب، حيث تم وضع برنامج مكثف لكافة الأنشطة الرياضية، مؤكدة على تفعيل دور مراكز الشباب والأندية الشعبية لتحقيق الاستفادة القصوى للنشئ والشباب السكندرى خلال إجازة نصف العام وإيمانا بالدور الفاعل الذى تلعبه مراكز الشباب نحو قطاع عريض من الشباب والطلائع.