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العثور على طفلة حديثة الولادة فى مقابر الخانكة بالقليوبية

الجمعة، 07 فبراير 2020 06:52 م
العثور على طفلة حديثة الولادة فى مقابر الخانكة بالقليوبية طفلة رضيعة - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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عثرأهالى قرية عرب العليقات بمركز الخانكة فى محافظة القليوبية،على طفلة حديثة الولادة بالمقابر، وتم تسليمها لمركز الشرطة وتولت النيابة التحقيق. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، اخطارا من المقدم أحمد كمال رئيس الخانكة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على طفله فى مقابر قرية عرب العليقات بدائرة المركز.
 
وبالفحص تبين للعميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، والعميد شريف الهامى مأمور المركز، أن الطفلة عمرها أيام وترتدى ملابس كاملة ولا يوجد بها أى إصابات، جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووضعها فى دار رعاية، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 

وفي سياق آخر، تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارا من الرائد يوسف الشامى رئيس مباحث قسم شرطة العبور، بتلقيه بلاغا من "ج ك ا " 22 سنة، طالبة ومقيمة - دائرة القسم، أفادت باكتشافها وفاة والدها " ك ا " البالغ من العمر 78 سنة بالمعاش، ومقيم ذات العنوان داخل مسكنه، أثناء قيامها بإيقاظه من النوم، وتلاحظ لها وجود آثار خنق وسحجات حول الرقبة، وقررت قيام شقيقها المدعو "ز ك ا" 20 سنة، حاصل على ثانوية عامة، بدون عمل، ومقيم ذات العنوان بارتكاب الواقعة.

جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية، والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المتوفى مسجاة على ظهرها على سرير غرفة النوم خاصته، وبمناظرتها تبين وجود آثار خنق وسحجات وخدوش بالرقبة.

تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط نجل المتوفى المذكور، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات عائلية مستمرة بينهم لرفض المتوفى الإنفاق عليه هو وشقيقته، وعلى أثرها قام بالإجهاز عليه وكتم أنفاسه بيديه أثناء نومه حتى وافته المنية وأخبار شقيقته بذلك عقب اكتشافها وفاته، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


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