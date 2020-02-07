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العاهل الأردنى يزور أرمينيا لأول مرة الأسبوع المقبل

الجمعة، 07 فبراير 2020 05:37 م
العاهل الأردنى يزور أرمينيا لأول مرة الأسبوع المقبل العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى
وكالات

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أعلن مكتب الرئاسة الأرميني عن زيارة مرتقبة للعاهل الأردني عبد الله الثاني إلى أرمينيا، في العاشر من فبراير الجارى، مشيرا إلى أن الزيارة تستغرق يومين، وأنها تمت بدعوة من الرئيس أرمين سركيسيان، وجاء في بيان المكتب الرئاسي، اليوم الجمعة: "ستقام مراسم اجتماع العاهل الأردني في مقر الرئاسة، حيث ستجرى مباحثات بين الرئيس سركيسيان والملك عبد الله الثاني، وسيتناول قائدا البلدين خلال اللقاء، مسألة الدين والتسامح".

ومن المخطط أن يلتقي ملك الأردن خلال الزيارة بممثلي القيادة الأرمينية، وكاثوليكوس عموم الأرمن، جاريجين الثاني، وزيارة نصب تسيتسرناكابيرد التذكاري في يريفان المخصص لتخليد ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن، بحسب ما أفاد البيان.

وذكر المكتب الصحفي، أن سركيسيان وعبد الله الثاني قد التقيا في أبريل عام 2019، أثناء زيارة الرئيس الأرميني إلى الأردن، ثم تلقى الملك دعوة لزيارة أرمينيا.

يذكرأن، زار الملك عبد الله الثانى، العاهل الأردني، ضريح الملك الحسين بن طلال، ملك المملكة الأردنية الهاشمية السابق، في الذكرى السنوية الحادية عشر لرحيله.

ونشر الحساب الرسمي للديوان الهاشمى الملكى، صور من زيارة العاهل الأردني للضريح، وعلق عليها:" جلالة الملك عبدالله الثاني يزور ضريح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لرحيله".

وكان الملك عبد الله الثانى العاهل الأردنى، قد استقبل جوزيف بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الأحد الماضى، وأعرب الملك عبد الله عن تقديره للدور الأوروبى ودعمه للمملكة الهاشمية الأردنية.

 

ونشر الديوان الملكى الهاشمى صورة للقاء وعلق عليها: "جلالة الملك يعرب عن تقديره للدعم الأوروبي للمملكة، ويجدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".


العاهل الأردنى

الأردن

أرمينيا

الإبادة الجماعية

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