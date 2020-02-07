الصين: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا لـ 630 على الأقل

كتب أحمد عبد الرحمن

أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الصين أعلنت ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 630 على الأقل.

وكانت وزارة النقل الصينية، ذكرت اليوم الخميس، إن الصين ستنشئ مناطق للحجر الصحي في سيارات النقل العام لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا الجديد خلال ذروة السفر في نهاية عيد الربيع.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، بالإضافة إلى السيطرة على عدد الركاب في وسائل النقل العام وتعزيز النظافة والتعقيم، ستخصص مساحة معزولة في نهاية سيارات النقل العام كمكان للحجر الصحي المؤقت في حالة الطوارئ، وفقا لما قال تساي توان جيه المسؤول في الوزارة خلال مؤتمر صحفي.