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الصين: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا لـ 630 على الأقل

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:31 ص
الصين: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا لـ 630 على الأقل كورونا
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن الصين أعلنت ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 630 على الأقل.

وكانت وزارة النقل الصينية، ذكرت اليوم الخميس، إن الصين ستنشئ مناطق للحجر الصحي في سيارات النقل العام لتقليل خطر انتشار فيروس كورونا الجديد خلال ذروة السفر في نهاية عيد الربيع.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية"شينخوا"، بالإضافة إلى السيطرة على عدد الركاب في وسائل النقل العام وتعزيز النظافة والتعقيم، ستخصص مساحة معزولة في نهاية سيارات النقل العام كمكان للحجر الصحي المؤقت في حالة الطوارئ، وفقا لما قال تساي توان جيه المسؤول في الوزارة خلال مؤتمر صحفي.

وأضاف المسؤول أن الركاب الذين يعانون من ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة أو تظهر عليهم أي أعراض مشتبه بها أخرى خلال الرحلة سوف يتم عزلهم في هذه الأماكن ونقلهم إلى محطة اختبار للمزيد من الفحص في أقرب وقت ممكن.
 

الصين

كورونا

فيروس كورونا

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