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الصحة: لا يشترط موافقة ولى الأمر لخضوع التلاميذ للكشف المبكر عن السمنة والتقزم

الجمعة، 07 فبراير 2020 04:00 ص
الصحة: لا يشترط موافقة ولى الأمر لخضوع التلاميذ للكشف المبكر عن السمنة والتقزم الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان نظراً لأهمية مبادرة  الرئيس للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب الابتدائى للفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى الحالى، إنه لا يشترط  موافقة ولى الأمر لإجراء المسح.
 
وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استكمال العمل بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، يوم 10 من شهر فبراير الجاري بجميع محافظات الجمهورية تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تشكيل 4249 من الفرق تشمل أطباء وتمريض وأخصائيي معمل ومدخلي بيانات للعمل بالمبادرة، مضيفًا أنه تم تدريب الفرق وأطباء الصحة المدرسية  على طرق الفحص ومكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات، بالإضافة إلى عقد العديد من الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي وأهمية الغذاء الصحيح عند الطلاب.
 
وأكد مجاهد أن المبادرة استمر تنفيذها على 3 مراحل، بجميع محافظات الجمهورية منذ انطلاقها يوم 16 فبراير من العام الماضي، حيث تم فحص 5 ملايين و204 آلاف و446 طالبًا بنسبة تغطية 100% ، كما تم فحص 3 ملايين و451 ألفًا و575 طالبًا بمحافظات المرحلة الثانية منذ انطلاق المبادر ، كما تم فحص 2 مليون و54 ألفًا و504 طلاب من أصل مليونين و449 ألفًا و542 طالبًا كانوا مستهدفين بالفحص بمحافظات المرحلة الثالثة.
 
وأشار مجاهد إلى أن المبادرة جاري استكمالها من خلال تنسيق كامل بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والعليم والهيئة العامة للتأمين الصحي والأزهر، لافتًا إلى أن كافة الطلاب الذين تم اكتشاف إصاباتهم بأي من الأمراض التي تضمنتها المبادرة تلقوا العلاج اللازم بالمجان من خلال 225 "عيادة تأمين صحي" منتشرة بجميع محافظات الجمهورية.

 


الصحة

طلاب المدارس

الانيميا

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