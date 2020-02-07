السيطرة على حريق شب بتراكمات القمامة داخل مصنع تدوير بالمحلة

الغربية – مصطفى عادل

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، من السيطرة على حريق اندلع فى تراكمات القمامة، داخل مصنع التدوير بطريق الجابرية مركز المحلة دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا بنشوب حريق فى مصنع تدوير القمامة بأول طريق الجابرية مركز المحلة، وتم الدفع بـ 4 سيارات مطافي لمكان البلاغ، وتبين اشتعال النيران فى تراكمات القمامة بالمصنع بسبب ارتفاع درجة حرارتها، وتم اخماد النيران والسيطرة عليها.

وكان الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية قد أكد فى بيان سابق له، أنه متوقع الانتهاء من كافة تراكمات القمامة التاريخية بمصنع تدوير القمامة بالمحلة الكبرى خلال 10 أيام، جاء ذلك خلال تفقده لمصنع التدوير لمتابعة أعمال نقل التراكمات إلى المدفن الصحى بالسادات بحضور اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

وأشار نائب المحافظ إلى أنه بنهاية اليوم يصبح ماتم نقله 2000 طن تقريباً خلال 24 ساعة فقط وستستمر الأعمال لحين تفريغ المصنع، مؤكداً أنه سيتم إعادة تشغيل المصنع مرة أخرى نهاية الأسبوع الجارى بعد الانتهاء من صيانة خطوط المصنع والمعدات.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قد أكد على فسخ التعاقد مع الشركة القائمة على تدوير المخلفات بمصنع تدوير القمامة بأول طريق الجابرية بالمحلة، وذلك لسوء الإدارة مما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من المخلفات وتعطل خطوط التدوير والمعدات.

وأشار محافظ الغربية في بيان له، إلى أنه تم التعاقد مع شركة أخرى لنقل كافة التراكمات التاريخية من المصنع وبدأت فى العمل بالفعل وقامت برفع 3100طن قمامه متراكمه بالمصنع، مؤكدا أنه سيتم إصلاح كافة الأعطال بالمعدات وخطوط التدوير حتى يعمل المصنع بكامل طاقته الإستيعابية.

يذكر أن محافظ الغربية والدكتور أحمد عطا نائب المحافظ يرافقهما اللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحله، قد قاموا بزيارة المصنع عدة مرات وبناءً على الحالة المتدنية للمصنع أصدر محافظ الغربية قراره بفسخ التعاقد مع الشركة.