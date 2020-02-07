السلطات الأمنية المغربية تضبط شخصا بحوزته أقراص مخدرة

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تمكنت سلطات الأمن بمدينة طنجة، مساء الخميس، من ضبط شخص بحوزته أقراص مخدرة.

وذكر بيان للمديرية العامة للأمن الوطنى أنه - بناء على معلومات دقيقة قدمتها المديرية العامة للامن الوطنى - تم ضبط المشتبه فيه بمحطة النقل البرى بمدينة طنجة، وذلك أثناء استعداده للمغادرة على متن حافلة لنقل المسافرين، حيث أسفرت عملية التفتيش التى أُخضع لها عن حجز 2887 قرصا مخدرا، وتم التحفظ عليه تحت حراسة مشددة.

ومن جانب أخر، أفادت وزارة الداخلية المغربية، فى وقت سابق، بأنه في إطار التحريات الجارية بخصوص الخلية الإرهابية الموالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، والتي تم تفكيكها، أول أمس الثلاثاء، بمدن الدار البيضاء والمحمدية وأزيلال، تم اليوم ضبط معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب بدوار "الهديان" بمنطقة صخور الرحامنة (إقليم الرحامنة)، وذلك لصلته الوطيدة بأفراد هذه الخلية ومخططاتها الإرهابية.

وذكرت الوزارة - في بيان لها - أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، كان قد تمكن من ضبط 6 متطرفين بالمدن المذكورة، حيث تفيد التحريات الأولية بضلوعهم في التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة تمهيدًا لإعلان ولاية تابعة لـ"داعش".