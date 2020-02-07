أخبار مصر اليوم.. الداخلية تحبط تهريب 269 قطعة أثرية

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الداخلية تحبط تهريب 269 قطعة أثرية ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية، حيث تمكنت شرطة السياحة والآثار، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا بحوزته 269 قطعة أثرية بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية، حيث أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار..

فيديو .. "من سارس إلى كورونا" جنوب ووسط الصين سر انتشار الأوبئة فى العالم

تحذر الدول رعاياها من السفر إلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا، فما الذى جعل الدولة الأكثر كثافة سكانية في العالم، لبؤرة أمراض وفيروسات جديدة؟.

الداخلية تحبط تهريب 269 قطعة أثرية ترجع للعصور الفرعونية واليونانية الرومانية

تمكنت شرطة السياحة والآثار، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا بحوزته 269 قطعة أثرية بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط مُتجرى وحائزى القطع الأثرية، حيث أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة سياحة وآثار المنيا قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا) بحيازة بعض القطع الأثرية بمسكنه بقصد الإتجار.

مصر تفوز بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى للفترة 2020-2022

فازت مصر بأغلبية ساحقة بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي للفترة 2020: 2022، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت اليوم في أديس أبابا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقى، حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ في تدوينة له عبر "تويتر" الجمعة، إن مصر تواصل جهودها الحثيثة لتعزيز السلام والاستقرار في القارة الأفريقية.

فيديو.. أحمد فهمى وروبى يغنيان "عايم فى بحر الغدر" بكواليس "حلم سوسن"

يصور النجمان أحمد فهمى وروبى مشاهدهما فى فيلم حلم سوسن بديكور خاص تم بناؤه في مدينة الإنتاج الإعلامى، وظهر في فيديو خاص من كواليس التصوير، فهمى وروبى وهما يغنيان مهرجان "عايم فى بحر الغدر"، ويبدو أن الفيلم تدور أحداثه في زمن الفراعنة والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.

زى النهاردة.. مصر تروض أفيال كوت ديفوار

برباعية وسط حسرة دروجبا

فى مثل هذا اليوم فى 7 فبراير 2008 حقق منتخب مصر فوزاً ساحقاً على نظيره كوت ديفوار برباعية مقابل هدف فى نصف نهائى كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى غانا، سجل أحمد فتحى فى الشوط الأول من تسديدة تصطدم بقدم أحد المدافعين، وفى الشوط الثانى يضيف عمرو زكى الهدفين الثانى والثالث، تخللهما هدف إيفوارى من قذيفة لعبد القادر كيتا، وفى الوقت المحتسب بدلا من ضائع يسجل أبو تريكة الهدف الرابع ليتأهل المنتخب للمرة الثانية على التوالى إلى نهائى البطولة، ويلتقى منتخب الكاميرون الذى هزمه بهدف أبو تريكة ليتوج بطلا للقارة الأفريقية للمرة الثانية على التوالى بعد نسخة 2006.

هدايا واكسسوارات ولعب أطفال صنعت بأيادى سجينات القناطر.. فيديو

"هدايا واكسسوارات ولعب أطفال وعرائس"، منتجات لنزيلات سجون القناطر، تحمل ماركة "صنع في السجن" ويتم بيعها في المعارض الخاصة بقطاع السجون، جاء ذلك فى فيديو رصده "اليوم السابع" لمنتجات سجينات القناطر، حيث توفر وزارة الداخلية للنزلاء الخامات اللازمة لتصنيع المنتجات تمهيداً لبيعها وحصول السجينات على جزء من الربح، وتحلم السجينات بتصدير منتجاتها للخارج.

سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الجمعة 7-2-2020

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 7-2-2020 فى البنك الأهلى المصرى، 15.72 جنيه للشراء، و 15.82 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو 17.23 جنيه للشراء، و 17.42 جنيه للبيع، أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.31 جنيه للشراء، و 20.57 جنيه للبيع، ويعد البنك الأهلى المصرى، أقدم وأكبر بنك فى مصر، تأسس فى 25 يونيو 1898، ويمتلك أضخم شبكة فروع فى مصر.

الصحة تكشف تفاصيل الاستعداد للفصل الدراسى الثانى لمواجهة الأوبئة بالمدارس

انتهت وزارة الصحة والسكان، من الاستعدادات اللازمة لتوفير بيئة صحية لطلاب المدارس على مستوى الجمهورية، مع بداية الترم الثاني من الدراسة، لتمكين الطلاب من التحصيل والاستيعاب والنبوغ العلمى، ومواجهة الأمراض المعدية والوبائية بين طلاب المدارس، للحد من انتشارها بالمجتمع المدرسى.

مكافأة إضافية من ليفربول إلى محمد صلاح احتفالا بلقب الدورى الإنجليزى

يستعد محمد صلاح للتتويج بلقب الدورى الإنجليزى الممتاز فى الموسم الجارى، ليعيد اللقب إلى أنفيلد لأول مرة منذ 1990، حيث يتربع العملاق الإنجليزى على قمة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 73 نقطة متفوقاً بفارق 22 نقطة كاملة على مانشستر سيتى صاحب الوصافة، حيث حافظ على سجله الخالى من الهزائم على مدار 25 مباراة متتالية منذ بداية الموسم وحتى الآن.

ميريام فارس تثير حيرة جمهورها بصورة بملابس التخرج من الجامعة

أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس حيرة وتساؤلات متابعيها عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، فور نشرها صورة لها بملابس وقبعة التخرج، دون تعليق او توضيح لسبب ارتدائها لهم.

الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا وأمطار بالقاهرة الكبرى والصغرى 10 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت بالقاهرة الكبرى طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطه ، والوجه البحرى، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وشبورة صباحا وسقوط أمطار متوسطة ونشاط الرياح ، والسواحل الشمالية الغربية طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة وتنشط الرياح مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

إكرامى يكشف مفاوضات مرتضى منصور لضم شريف للزمالك بعد "خناقة" مارتن يول

كشف إكرامى الشحات، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق ووالد شريف اكرامى حارس مرمى الأهلى الحالي ، أنه لا يتمنّى مغادرة نجله للقلعة الحمراء من أجل اللعب فى أى نادٍ آخر، موضحاً أن شريف أحد أبناء النادى الأهلى ولعب لسنوات طويلة فى صفوفه وحقق العديد من الإنجازات والبطولات، لذا لا يتمنى أن يختم مشواره الكروى خارج جدران القلعة الحمراء، ولو حدث ذلك سيكون أمراً صعباً عليه ومُحزنا.

باحثون صينيون: أكل النمل سبب محتمل لفيروس كورونا

قال باحثون صينيون إن أكل النمل الحرشفى، وهو حيوان من الثدييات يجرى الاتجار به بطريقة غير مشروعة بسبب حراشيفه ولحمه، يعد عائلا وسيطا محتملا لفيروس كورونا الذى أودى بحياة أكثر من 600 شخص فى الصين.

الأرجنتين تتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 والبرازيل مهددة بالإقصاء.. فيديو

تأهل منتخب الأرجنتين إلى منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" التى ستقام فى اليابان الصيف المقبل، عقب تحقيق فوز مثير على كولومبيا بنتيجة 2-1 فى المباراة التي جمعتهما فجر اليوم، الجمعة، ليخطف أول بطاقة عن أمريكا الجنوبية إلى الأولمبياد، فيما تبقى البطاقة الثانية والأخيرة معلقة بين البرازيل وكولومبيا وأوروجواى.

وزير النقل: تطوير وتوسعة الطريق الدائرى لـ8 حارات بكل اتجاه بتكلفة 5.4 مليار جنيه

تفقد وزير النقل مهندس كامل الوزير اعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري الذي يعتبر احد اهم الشرايين المرورية التي تخدم سكان محافظات القاهرة الكبرى والقادمين من محافظات الوجهين البحري والقبلي ، حيث تبلغ تكلفة المشروع 5.3 مليار جنيه.

بادجى مهدد بالغياب عن الأهلي أمام الطلائع.. اعرف السبب

يغادر السنغالى آليو بادجى مهاجم الأهلي إلى بلاده خلال الساعات المقبلة لتجديد جواز السفر الخاص بعدما حصل على إذن من الجهاز الفنى للفريق بالسفر لمدة 48 ساعة فقط لإنهاء هذا الأمر، وتجديد جواز السفر الخاص به، الذى يرغب فى تجديده منذ انتقاله للأهلى قبل عدة أسابيع.