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أخبار × 24 ساعة.. الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الجمعة، 07 فبراير 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس كشف كورونا
إعداد – إسماعيل رفعت

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

 

"التعليم": عدم قبول طلبات الالتحاق بالمدارس الخاصة قبل 1 يونيو المقبل

 

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

 

"القومى للسكان": تراجع نسب انتشار ختان الإناث فى الأجيال الجديدة لـ 61%

 

رسالة دكتوراه بحلوان: 150 مليون شخص فى العالم مصابون بالتهاب الكبد الفيروسى

 

جامعة القاهرة تنهى استعدادات الفصل الدراسى الثانى.. وانتظام المحاضرات السبت

 

وزيرة البيئة: تكثيف أعمال الرصد البيئى للمخلفات للتخلص من المقالب العشوائية

 

وزير النقل يشهد انطلاق مشروع إعادة رصف وتطوير الطرق المحلية فى 12 محافطة

 

التموين: تسجيل رقم المحمول على موقع دعم مصر لن يوقف البطاقات والبيانات آمنة

 

الأوقاف توقع بروتوكول تعاون لإنشاء 3715 وحدة للعاملين بها

 

صور.. التضامن: بدء خطة تعميم برنامج مودة بالجامعات على مستوى الجمهورية

 

الأوقاف تطلق منظومة شكاوى للمساجد عبر موقعها ومكاتب المديريات بالمحافظات

 

"القومى للمرأة" يحتفل بيوم مناهضة ختان الإناث بعرض جماهيرى لفيلم "بين بحرين"

 

تعرف على أسماء المشاركين فى المسابقة الدولية لـ27 القرآن الكريم

 


أخبار × 24 ساعة

التامين الصحى

وزاره الاوقاف

رابطة خريجى الازهر

اخبار مصر

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