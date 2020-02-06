194 مليون جنيه إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية بجمارك الأدبية خلال يناير

السويس – فريق المحافظات

أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية، برئاسة محمود محمد عبد الله، مدير مجمع الوارد القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة خلال شهر يناير 2020 عن 342 مشمول شهادة جمركية وارد نهائى بجميع الأنظمة، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن "زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف، قطع غيار ثلاجات، مراوح وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول".

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 31 مليون 248 ألفا 798 جنيها فيما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 139 مليون و965 ألفا 178 جنيها.

كما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة (أرباح تجارية وصناعية) مبلغ 22 مليون 903 آلاف و853 جنيها.

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الادبية خلال شهر يناير 2020 حوالى 194 مليون و117 ألفا و828 جنيها.

كما تم تصدير مشمول 75 شهادة جمركية صادر عبارة عن سيلاج ذرة، ودريس برسيم، يوريا خلال نفس الفترة، وتم سداد رسم صادر قدره مليون و336 ألفا و50 جنيها.

كانت إدارة المنافذ بجمارك بورسعيد، برئاسة السيد حسن مدير إدارة المنافذ الجمركية بالتنسيق مع قسم شرطة أول جنوب بورسعيد وإدارة البحث الجنائي، حررت محضرى ضبط الكمية من الأحذية الأجنبية الصنع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية.

ففى المحضر الأول وبناءً علي مذكرة من شرطة أول جنوب بالتنسيق مع إدارة المنافذ بمحاولة السائق "م .ط . م" قائد السيارة رقم "ط ه م 1759" تهريب كمية من الأحذية الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية، وتم ضبط السيارة بعد المطاردة وبالمعاينة بحضور ناصر السيد الشناوي ومحمد السيد مامورى التفتيش تبين وجود 3168 كنترة رجالي صناعة الصين وقدرت القيمة الجمركية بمبلغ 270967 جنيها وقدرت الرسوم الجمركية بمبلغ 223277 جنيها.