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الخميس، 06 فبراير 2020 07:00 م
خالد صلاح
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وصول طائرة خاصة استأجرتها كندا إلى ووهان بالصين لإعادة 211 من مواطنيها

الخميس، 06 فبراير 2020 06:49 م
وصول طائرة خاصة استأجرتها كندا إلى ووهان بالصين لإعادة 211 من مواطنيها كورونا
أ ش أ

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وصلت طائرة خاصة استأجرتها الحكومة الكندية إلى مدينة (ووهان) بالصين لإعادة الكنديين الراغبين فى مغادرة المدينة بسبب تفشى فيروس كورونا الجديد، ومن المتوقع أن يستقل 211 كنديا الرحلة اليوم الخميس بعد تأخير لمدة يوم واحد بسبب سوء الأحوال الجوية فى هانوى بالفلبين، حيث كانت الطائرة تستعد للتوجه إلى ووهان.

ويجب أن يخضع الركاب لمراحل متعددة من الفحص من قبل السلطات الصينية والكندية قبل الصعود للطائرة . ولن يُسمح لأى شخص يظهر أى أعراض للمرض بالصعود إلى الطائرة.
وأكدت السلطات الكندية أن مسؤولى الدفاع الوطنى والصحة العامة سيتواجدون على متن الطائرة وسيتخذون خطوات لعزل أى شخص يُصاب بالمرض أثناء الرحلة.


وصرح وزير الخارجية الكندى فرانسوا فيليب شامباين بأنه سيتم السماح لـ "بضع عشرات" من الكنديين غير القادرين على ركوب الطائرة، بركوب طائرة أمريكية فى ووهان ستغادر بعد ساعات قليلة من مغادرة الرحلة الكندية.


كندا

فيروس كورونا

كورونا

ووهان

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