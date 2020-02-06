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نقابة الأسنان تعلن اليوم القوائم النهائية لأسماء المرشحين بالانتخابات

الخميس، 06 فبراير 2020 12:00 ص
نقابة الأسنان تعلن اليوم القوائم النهائية لأسماء المرشحين بالانتخابات نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، إنه من المقرر أن يتم الإعلان عن القوائم النهائية بأسماء المرشحين على كافة المستويات النقابية، "النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة، رئيس نقابة فرعية، وعضوية مجالس النقابات الفرعية"، اليوم الخميس، 6 فبراير 2020.
 
وأوضح حمزة، لليوم السابع، أن عدد التنازلات التي تلقتها اللجنة بلغ حوالى 16 تنازل، على مقاعد مختلفة، مشيرا إلى أن ذلك تمهيدا إلى إجراء عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى، يوم الخميس 26 مارس المقبل، بجانب الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، يوم الجمعة 27 مارس المقبل.
 
كانت لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء الأسنان، قد أعلنت فتح باب الترشح بالانتخابات على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، السبت 21 ديسمبر الماضى، وأعلنت غلق باب الترشح الاثنين، 30 ديسمبر 2019.
 
وأعلنت اللجنة فوز عدد من المرشحين بالانتخابات بالتزكية هم: الدكتور محمد ضياء نقيب الأقصر، الدكتورة أمينة منصور نقيب شمال سيناء، الدكتور علاء العشيرى نقيب الفيوم، والدكتور حاتم الجندى نقيب الدقهلية، والدكتور زكى حلمى نقيب القليوبية، والدكتور محمد بكر نقيب الوادى الجديد، لافته إلى أن كل مقاعد النقابات سيتم إجراء الانتخابات عليها وفق نص القانون، مشيرة إلى أن كافة مقاعد النقابة العامة أيضا سيتم إجراء التصويت عليها، عدا مقعد شمال الصعيد فوق 15 عامًا، حيث فاز الدكتور أيمن عبد المتجلى، بالتزكية أيضا، وتلقت اللجنة طعنا واحدا ضد المرشح على مقعد شمال الصعيد.
 

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