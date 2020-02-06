محافظ القاهرة: استرداد 102 ألف متر من أراضى الدولة فى أقل من أسبوع

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة استردت فى أقل من أسبوع من بدء الموجة الـ 15 لاسترداد أراضى الدولة ما يقارب 102 ألف متر مربع من الأراضى المتعدى عليها تمثل حصيلة تنفيذ 34 حالة إزالة، مشيراً إلى أن المنطقة الجنوبية احتلت المرتبة الأولى فى أعمال الإزالة بـ 63.6 ألف متر مربع بعد تنفيذ 14 حالة إزالة تليها المنطقة الشرقية باسترداد 38 ألف متر مربع ناتج تنفيذ 18 حالة إزالة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بإزالة كافة التعديات على الأراضى التى لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين، والحالات التي لم تتوافر بها شروط التقنين، وجرى رفضها من خلال اللجان المختصة بعد الفحص والمعاينة، مع إعداد تقارير ومتابعة يومية بما يتم على أرض الواقع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على الأراضى المستردة وعدم السماح بأى تعديات عليها مرة أخرى لحين الانتهاء من وضع التصور الأمثل لاستغلالها بالتنسيق مع إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وتخصيصها بعد تحديد الاحتياجات لإقامة مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وفى سياق متصل تمكنت قوات إنفاذ القانون بحى المعادى بالتعاون مع الادارة العامة لأملاك محافظة القاهرة والشئون القانونية والايرادات وشرطة المرافق وقسم المعادى من اخلاء وسحب 3 مشاتل ومرسى تنفيذاً لقرار محافظ القاهرة بضرورة استعادة املاك الدولة والحفاظ على المال العام وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية .

كان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، شارك فى حملة لإزالة التعديات على أرض أملاك دولة بمساحة 6000 متر تقريباَ بمحور ترعة الطوارئ ( الفريق العرابى ) بحى السلام أول، ضمن انطلاق فعاليات الموجة 15 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة "حق الشعب"، حيث تمكنت الحملة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة ولجنة استرداد الأراضى وقوات التأمين وإنفاذ القانون من إزالة كاملة لكافة التعديات على الأرض والتى تمثلت فى أسوار وغرف ومنشآت تحت الإنشاء كانت تستغل كورش، وتم استعادة الأرض بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.