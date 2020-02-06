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لماذا نصاب بالتهاب الشعب الهوائية وما هى طرق العلاج؟

الخميس، 06 فبراير 2020 12:00 ص
لماذا نصاب بالتهاب الشعب الهوائية وما هى طرق العلاج؟ التهاب الشعب الهوائية
فاطمة ياسر

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في ظل انتشار الأوبئة تنتشر الأمراض التنفسية بكثرة، ومن ضمن الأمراض التنفسية المنتشرة التهاب الشعب الهوائية، وهذا المرض التنفسي الذي سنتعرف عليه خلال هذا التقرير التالي، وفقا لموقع "self".

قدم التقرير العديد من أعراض الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية، ومنها:

-التعرض المستمر لألم شديد  في الصدر.

-التعرض للمخاط من الصدر.

-السعال.

-ارتفاع درجة حرارة الجسم.

-الم شديد في الحلق.

-عدم القدرة علي التنفس بشكل طبيعي.

فالتعرض للإصابة بالتهاب الشعب الهوائية يتسبب في الشعور بألم شديد في الصدر وعدم القدرة علي التقاط التنفس بشكل طبيعي، ولذا ما الذي يسبب التهاب الشعب الهوائية؟ والإجابة هي تعرض الشعب الهوائي لعدوى فيروسية، مثل البرد أو الأنفلونزا، وتشير الأبحاث إلى أن 85 إلى 95 في المائة من حالات التهاب الشعب الهوائية الحاد ناتجة عن فيروسات تشق طريقها إلى الجهاز التنفسي.

وأكد التقرير، أن التهاب الشعب الهوائية هو فيروس معدي، كما أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل وأمراض بالرئة مثل الربو والتعرض الدائم لتدخين السجائر وتناول المشروبات التي تتسبب في تهيج الشعب الهوائية تعد من الأمور المسببة لزيادة فرص الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية.

وقدم التقرير بعض الأعراض الهامة الخاصة بالتهاب الشعب الهوائية، ومنها:

-ألم شديد في الصدر والسعال

غالبًا ما يكون السعال الناتج عن التهاب الشعب الهوائية مصحوبًا بمخاط من الصدر،  وهذا الأمر يتسبب في ألم شديد بالصدر والتعرض لمشاكل في التنفس.

-المخاط

يمكن أن يختلف لون المخاط من الأصفر إلى الأخضر أو ​​الأخضر ، حسب نوع العدوى أو الفيروس وبمجرد اختفاء الفيروس وتبديد المخاط ، قد يصبح السعال المتبقي جافًا.

-التعرض لصفير في الصدر وضيق التنفس

يتسبب السعال بضيق الصدر والصفير، والذي يمكن أن يستمر لمدة تتراوح بين خمسة وستة أسابيع، والصفير هو عندما تصدر أنفاسك صوتًا صفيرًا نتيجة إلي أن الممرات الهوائية مسدودة فهذا  أمر شائع لدى المصابين بالربو، وعندما يكون تنفسك متعبًا قليلاً ، قد تواجه أيضًا ضيقًا في التنفس ".

-التهاب الحلق

السعال بقدر ما تفعل عندما تكون مصابًا بالتهاب الشعب الهوائية يمكن أن يسبب حلقك بالالتهاب.

كيف يتم تشخيص التهاب الشعب الهوائية؟، أجاب عن هذا السؤال التقرير مشيرا إلي أن الطبيب يسهل تشخيص التهاب الشعب الهوائية  وذلك من خلال الاستماع إلى رئتيك أثناء التنفس، وفي بعض الأحيان يقوم الطبيب بإجراء فحص بالأشعة السينية على الصدر ، أو اختبار لمخاطك بحثًا عن علامات العدوى البكتيرية أو الحساسية ، أو اختبار وظيفة الرئة لمعرفة ما إذا كان لديك بالفعل حالة أخرى  مثل الربو أو انتفاخ الرئة .

ويعتمد علاج التهاب الشعب الهوائية علي تناول المريض المضادات الحيوية، مع تناول المشروب المهدئة للشعب كالينسون، مع ضرورة تناول خافض الحرارة والصداع.

 


التهاب الشعب الهوائية

اعراض التهاب الشعب الهوائية

علاج التهاب الشعب الهوائية

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