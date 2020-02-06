لماذا لجأ مستشار "أردوغان" إلى إصدار كتاب لتمجيد أفكار "سيد قطب"؟

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور طارق فهمى، أستاذ علوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إقدام ياسين أقطاى مستشار جب طيب أردوغان، على إصدار كتاب يمجد فيه سيد قطب، المنظر الإخوانى المعروف بأفكاره التكفيرية هو أمر طبيعى خاصة فى ظل أن ياسين أقطاى نسقه الفكرى والعقيدى يميل إلى جماعة الإخوان، لافتًا إلى أن تاريخ ياسين أقطاى وأوسمته الذاتية تشير إلى ذلك رغم أرائه الخاصة بالانفتاح على الدول العربية.



وقال أستاذ علوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ"اليوم السابع"، إن ياسين أقطاى اختار سيد قطب لإعداد كتاب عنه يمجد فيه اعتبار أن سيد قطب أحد أبرز أقطاب الإخوان الذين لا زالت الجماعة تؤمن بأفكارهم، ليؤكد ياسين أقطاى أن النظام التركى متأثر بشكل كبير بفكر الإخوان، لافتًا إلى أن ياسين أقطاى رغم أفكاره التى يزعم أنه يروج لها بشأن تصفير أزمات تركيا مع الدول العربية وأنه يريد انفتاح أنقرة على المنطقة، إلى أنه فى الحقيقة يؤمن بأفكار الإخوان ويمجد فى شيوخهم المعروفين بأفكارهم التكفيرية.



ولفت الدكتور طارق فهمى، إلى أن اختيار ياسين أقطاى للإعلامى الإخوانى محمد ناصر لحفل توقيع كتابه يؤكد أن محمد ناصر ليس فقط مذيعًا على قناة إخوانية تبث من إسطنبول بل أيضًا هو كادر إخوانى كبير ومعروف بتحريضه، وبالتالى حرص ياسين أقطاى على اختياره فى حفل توقيع كتابه.



وفى إعلان واضح لتأثر النظام التركى بأفكار سيد قطب المعلم الأول للحركات الإرهابية فى العالم، أصدر ياسين أقطاى مستشار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان كتابا بعنوان "سيد قطب.. بين غلو محبيه وظلم ناقديه” أحتفى فيه بأفكاره وأعتبرها ميراث عالمى يجب الاستفادة منه بحسب تصريحات سابقة له.



ومن المفترض أن يعقد أقطاى حفل توقيع لمجموعة من كتبه بينها هذا الكتاب، غدا الجمعة، وسيديره محمد ناصر مذيع قناة مكملين الإخوانية، فى تأكيد على العلاقة الفكرية التى تجمع النظام التركى وجماعة الإخوان.