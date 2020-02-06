كيف تؤثر الأوميجا 6 على تقوية جهازك المناعى؟

فاطمة ياسر

في ظل انتشار العديد من الأوبئة والفيروسات في العالم كفيروس كورونا وأنفلونزا الطيور، نحتاج إلى الاهتمام بنوعية الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي ، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل الأطعمة التي تساهم في تحسين أداء الجهاز المناعي والحد من الإصابة بالفيروسات، وذلك وفقا لموقع "webmed".

وأوضح التقرير، أن الأوميجا 6 و3 تعد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان ، والتي تساهم بشكل كبير في تقوية وتعزيز صحة الجهاز المناعي، والتى يتمثل أبرزها فى المكسرات وازليوت النباتية وغيرها من الأطعمة .

كما أن العديد من الدراسات الطبية الحديثة أثبتت أن تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 و6، تقلل من فرص الإصابة بالفيروسات وأيضا الالتهابات والأمراض المزمنة، وذلك نتيجة لما تحتويه من أحماض الجيدة للجسم والمناعة ، ومن ضمن هذه الأطعمة:

-عين الجمل أو الجوز

يعد من الأطعمة الهامة الغنية بمضادات الأكسدة، وبعض العناصر الغذائية التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي.

- بذور عباد الشمس

أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن وضع بذور عباد الشمس علي الأطعمة من الأمور التي تساهم بشكل كبير في الحصول علي فوائده العديدة، والتي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بالفيروسات.

-زبدة الفول السوداني

نجد أن بعض الأشخاص يفضلون تناول زبدة الفول السوداني وأخريين لا يفضلونها، ولكن إذا عرفت فوائدها قد تحرص على تناولها بشكل مستمر ، حيث تلعب زبدة الفول السودانى فى تقوية الجهاز المناعى لديك ، فضلا عن كونها تلعب دور اساسى فى التخلص من الوزن الزائد لأنها تساعد على زيادة معدلات الحرق داخل جسمك .