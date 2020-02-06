سول(أ ش أ)

قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانج كيونج-هوا، اليوم الخميس، إن حكومة بلادها تضع سلامة رعاياها فى مقدمة أولوياتها، ومن ثم فعليها اتخاذ قرار تشديد قيود دخول الصينيين إلى البلاد، وأوضحت كانج -فى مؤتمر صحفي عقدته اليوم، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن حكومة بلادها تنظر في الأوضاع الشاملة المتعلقة بفيروس كورونا الجديد يوميا، وتأخذ بعين الاعتبار آثاره ونصائح منظمة الصحة العالمية والإجراءات التي تتخذها الدول الأخرى.

وكانت سول قد أعلنت صباح اليوم عن 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد؛ الذي تفشى في مدينة ووهان بوسط الصين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 23 حالة اعتبارا من صباح اليوم.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الخميس، تسجيل 564 وفاة و28060 حالة إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا المستجد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، وذكرت اللجنة- في تقريرها اليومي- أنها تلقت تقارير بتسجيل 3694 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا) الجديد و73 حالة وفاة جديدة أمس الأربعاء، بواقع 70 حالة وفاة في مقاطعة (هوبي) ووفاة واحدة في كل من (تيانجين) و(هيلونج جيانج) و(قويتشو).

وأضافت اللجنة أن 5328 حالة جديدة مشتبها بها سجلت أمس، وأن 3859 مريضا ما زالوا في حالة خطيرة، وقد خرج 1153 شخصا من المستشفى بعد تعافيهم.. مشيرة إلى أنه تم تعقب 282813 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 21365 شخصا خرجوا من الملاحظة الطبية أمس.

وسجلت منطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة 21 حالة إصابة مؤكدة مع حالة وفاة واحدة، بينما تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة (ماكاو) الإدارية الخاصة و11 حالة إصابة في تايوان.

وأنشأت مدينة "ووهان" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) 132 موقعا للحجر الصحي، لتوفير أكثر من 12500 سرير للتعامل مع العدد المتزايد من المرضى الذين تأكدت إصابتهم أو يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية واللجنة الوطنية للصحة والإدارة الوطنية للمنتجات الطبية في الصين وافقت على تسجيل التجارب السريرية على عقار (ريمدسيفير) المضاد للفيروسات، فيما ستبدأ الدفعة الأولى من مرضى الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد في تناول الدواء اليوم الخميس.

وقال رئيس برنامج التجارب السريرية للدواء تساو بين- في مؤتمر صحفي اليوم- إن عقار (ريمدسيفير) هو دواء طورته شركة الأدوية الأمريكية (جيلياد للعلوم)، حيث أظهر الدواء في تجارب سابقة على الخلايا والحيوانات نشاطا جيدا مضادا لفيروس سارس وكورونا MERS coronavirus.

وأشار إلى أن الدراسات الحديثة، التي أجريت على الدواء في الصين، أظهرت أيضا نشاطا جيدا مضادا لفيروس كورونا المستجد.