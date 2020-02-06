وكانت سول قد أعلنت صباح اليوم عن 4 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد؛ الذي تفشى في مدينة ووهان بوسط الصين ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 23 حالة اعتبارا من صباح اليوم.