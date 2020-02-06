فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

كتب هيثم سلامة

أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكترونى، أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية فى أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى العادات والتقاليد والموروثات الشعبية، حيث أصبح لها مضار كثيرة جسدية ونفسية؛ مما يستوجب معه القول بحرمته والاتفاق على ذلك، دون تفرق للكلمة واختلافٍ لا مبرر له.

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها فى فتوى سابقة، إن تلك الفتوى جاءت ردا على عدد من الفتاوى التي أطلقها غير المتخصصين، والتي تقول بوجوب ختان الإناث، وتدعو إليه، حيث أكدت الدار أن حديث أم عطية الخاص بختان الإناث ضعيف جدًّا، ولم يرد به سند صحيح فى السنة النبوية".

وذكرت دار الإفتاء، قائلة: "إن عادة الختان عرفتها بعض القبائل العربية نظرًا لظروف معينة قد تغيرت الآن، وقد تبين أضرارها الطبية والنفسية بإجماع الأطباء والعلماء، مشيرة إلى أن الدليل على أن الختان ليس أمرًا مفروضًا على المرأة أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم لم يختن بناته رضى الله عنهن".

وحذرت دار الإفتاء من الانجرار وراء تلك الدعوات التى تصدر من غير المتخصصين لا شؤعيا ولا طبيا، والتى تدعو إلى الختان وتجعله فرضًا تعبديًّا، مؤكدة أن تحريم ختان الإناث فى هذا العصر هو القول الصواب الذى يتفق مع مقاصد الشرع ومصالح الخلق، وبالتالى فإن محاربة هذه العادة هو تطبيق أمين لمراد الله تعالى فى خلقه، وبالإضافة إلى أن ممارسة هذه العادة مخالفة للشريعة الإسلامية فهى مخالفة كذلك للقانون".