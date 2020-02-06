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اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. الأمم المتحدة: 4 ملايين فتاة عرضة لتلك الجريمة

الخميس، 06 فبراير 2020 03:25 ص
اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. الأمم المتحدة: 4 ملايين فتاة عرضة لتلك الجريمة ختان الإناث
كتب هيثم سلامة

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يحتفل العالم اليوم الموافق 6 فبراير، بـاليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث، تلك العادة السيئة التى تسبب أضرارا نفسية وجسدية للإناث فى الصغر وقد تؤدى إلى الوفاة، والتى أصبحت مجرمة وفق القانون المصرى منذ عام 2008.

وذكرت الأمم المتحدة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه العام الحالي 2020، يوجد أكثر من 4 ملايين فتاة في كل أنحاء العالم معرضات لمخاطر ممارسة ختان الإناث، وتشويه أعضائها التناسلية.

موقع الأمم المتحدة
موقع الأمم المتحدة

وأضافت الأمم المتحدة، أن هناك زيادة مطردة بعدد السكان فى 30 بلدا يقام فيها ختان الإناث، حيث تجرى فيها ما لا يقل عن 30% من الفتيات ممن هن دون سن 15.

وتابعت، أن تلك الممارسة تتم منذ أكثر من ألف سنة، وتسعي الأمم المتحدة للقضاء عليها بالكامل بحلول عام 2030، بما يتوافق مع الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.

من جانب آخر، كان قد أشاد مسئول صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، ألكسندر بوديروزا، أواخر العام الماضى 2019، بالالتزام الوطنى غير المسبوق لمكافحة ختان الإناث فى مصر، والجهود التى تمت من قبل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، قائلا: "لابد أن نشعر جميعا بالفخر لما تم حتى الآن فى هذا المجال".

وأعرب عن أمله فى القضاء على ختان الإناث بحلول عام 2030، مشيرا إلى ما تقوم به اللجنة الوطنية لنشر الوعى المجتمعى بقضية ختان الإناث من خلال حملات طرق الأبواب، مؤكدا أن هذه الأمر غاية فى الأهمية وله مردود إيجابى.

وأشاد بالدور الذى تقوم به الدكتورة مايا مرسى، كرئيسة للمجلس القومى للمرأة فى مجال العمل على تمكين المرأة المصرية والنهوض بها فى جميع المجالات، مؤكدا أنها تعد إحدى الشخصيات النسائية الملهمة حول العالم اللاتى لهن دور في إحداث تغيير فى الشعوب وهى تعمل بجد من أجل المرأة المصرية وتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.


ختان الإناث

مكافحة ختان الإناث

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