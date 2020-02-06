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الخميس، 06 فبراير 2020 07:01 م
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صور.. وكلاء البيئة البرازيلية يعملون فى منجم للذهب بغابات الأمازون

الخميس، 06 فبراير 2020 06:00 م
صور.. وكلاء البيئة البرازيلية يعملون فى منجم للذهب بغابات الأمازون وكلاء البيئة البرازيلية فى غابات الأمازون
رويترز

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إنتشر وكلاء البيئة البرازيلية في كثير من أنحاء غابات الأمازون، في ولاية رورايما، لمتابعة سير العمل في منجم للذهب، في ظل ما يفيد بوجود أعمال غير قانونية في هذا المنجم، حيث نشرت وكالة الأنباء "رويترز" صورا للوكلاء وعدد من السكان الأصليين على أراضيهم.

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وتستمر حالة الطوارئ فى البرازيل بسبب الفيضانات التى اجتاحت البلاد فى الأسبوع الماضى، وارتفع عدد الضحايا إلى 66شخصا منهم 58 على الأقل لقوا مصرعهم فى مدينة بيلو هوريزونتى ، ثالث أكبر منطقة حضرية فى البرازيل ـ حسبما قالت قناة "تيلى سور" الفنزويلية

وأشارت القناة إلى أنه تم العثور على جثة طفل فى مدينة بيلو هوريزنتى يبلغ من العمر 10 سنوات والذى كان مفقودا فى شلالات فى إزميرالدس، بولاية مينا جراى،عندما ارتفع منسوب المياه بسبب الأمطار.

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وحولت العواصف الشديدة في الأسبوعين الأخيرين عدة شوارع فى بيلو هوريزونتى إلى تيارات جرت السيارات وكل ما وجدوه فى طريقهم ، وأغرقت عشرات المنازل والمبانى التجارية.

ووفقا لوزراة التنمية الإقليمية فى البرازيل، فإن 96 مدينة فى ولاية مينا جراى، ثانى أكبر ولاية من حيث عدد السكان فى البلاد، فى حالة طوارئ، وتنتظر المساعدة من الحكومة.

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وأشارت القناة إلى أن وزارة الدفاع المدنى فى ولاية مينا جراى أكدت إجلاء 45 .200 شخص من منازلهم بسبب الفيضانات والانهيارات الأرضية مع وجود 68 مصابا.

وتقدر السلطات أن الأمطار ستبدأ فى الانخفاض على الرغم من أنها تحذر من خطر حدوث انهيارات أرضية جديدة فى عدة ولايات منها بيلو هوريزونتى وسابارا وريو أسيما وبرومادينهو  وكونتاجيم ونوفا ليما و بيتيم و ريبيراو وداس نيفيس وإيبريت.


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