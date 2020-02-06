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الخميس، 06 فبراير 2020 07:28 م
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صور.. مصرع سائق تاكسى بعد سقوط رافعة عليه بمنطقة الأميرية

الخميس، 06 فبراير 2020 07:25 م
صور.. مصرع سائق تاكسى بعد سقوط رافعة عليه بمنطقة الأميرية الاسعاف تنقل المتوفى

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لقي سائق مصرعه، إثر سقوط رافعة حفار أعلى التاكسى قيادته أثناء سيرة بمنطقة الأميرية، مما أدى إلى توقف حركة المرور، وانتقل رجال المباحث إلى المكان، لكشف ملاباسات الحادث. 
 
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تلقى قسم شرطة الأميرية بلاغا من الأهالى، يفيد بسقوط رافعة حفار أعلى تاكسى أثناء مرورة بدائرة القسم مما أسفر عن مصرع قائد التاكسى.
 
على الفور انتقل رجال الأمن وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة أن رافعة حفار تابعة لمشروع سقطت بالخطأ على السيارة التاكسى وتحمل ورقم "ع ق هـ" 964، مما تسبب فى وفاة سائق التاكسى، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
 
وتحفظ رجال المباحث على سائق الحقار وتم اقتيادة لديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
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وعززت، اليوم الخميس، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
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كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 
 
 
 
 

 


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