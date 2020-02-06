صور.. لوحة جدارية فى وسط بيروت تدعو للتمساك والإتحاد

هانى عثمان

تشهد لبنان حالة من عدم الإستقرار خلال الأونة الأخيرة، بسبب الأحداث السياسية التى نتجت عن خروج الإحتجاجات المطالبة بتحسين الأوضاع العامة فى البلاد، مما ادى إلى تغير الحكومة وتعيين أخرى برئاسة حسان دياب، وهذا ما دعا فئات المجتمع المختلفة من المحبين لوطنهم إلى التفاعل مع الأحدث مثلما فعلت الفنانة رولا عبدة التى رسمت لوحة جدارية فى وسط بيروت تدعوا للإتحاد والتماسك.



رولا خلال رسمها للوحة جدارية وسط بيروت

كان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برى، قال إن لبنان أمام فرصة حقيقية للإنقاذ وتفادي الانهيار، وأن الواجب الوطني يقتضي من الجميع تلقف هذه الفرصة دون تلكؤ، والعمل على تهدئة الأجواء وخلق المُناخ الملائم لإعادة الانتظام إلى الحياة السياسية وفقا للدستور والقوانين.



الفنانة رولا عبدة ترسم لوحة

وأشار بري – خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء المجلس النيابي – إلى أن دقة وحساسية الظروف الراهنة في لبنان، لا تتحمل المزيد من الضغوط، ورجح أن تُعقد الجلسات المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة في سبيل نيلها الثقة النيابية ابتداء من الثلاثاء المقبل.



لوحة جدارية تدعو اللبنانين للتماسك

وأعرب رئيس البرلمان اللبناني عن دهشته لما تضمنه البيان الوزاري للحكومة الجديدة في شأن الآليات المقترحة لمعالجة أزمة قطاع الكهرباء في البلاد على غرار الأوضاع السابقة، مشيرا إلى أن هذا الملف ينبغي أن تُتبع في شأنه طرق مختلفة للمعالجة.



لوحة جدارية رسمتها الفنانة اللبنانة رولا عبده

ولفت إلى أن اللبنانيين أصبحوا يعانون قلقا بالغا على مدخراتهم جراء القيود التي فرضتها البنوك في ضوء الأوضاع التي يمر بها القطاع المصرفي، في حين أن 5 بنوك تم التأكد أنها أجرت تحويلات لأموالها الشخصية إلى الخارج بما قيمته ملياران و 300 مليون دولار.