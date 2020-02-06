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شكرى يبحث مع وزيرة الخارجية الكينية القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك

الخميس، 06 فبراير 2020 02:47 م
شكرى يبحث مع وزيرة الخارجية الكينية القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك وزير الخارجية سامح شكرى خلال استقباله لوزيرة خارجية كينيا الجديدة
كتب: أحمد جمعة

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التقى وزير الخارجية سامح شكري بوزيرة الخارجية الكينية الجديدة راشيل أومامو اليوم الخميس، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية رقم 36 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 6 و7 فبراير 2020.

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وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري حرص خلال اللقاء على تهنئة الوزيرة الكينية لتوليها منصبها الشهر الماضي، كما أعرب عن تطلعه إلى مواصلة التعاون والتنسيق القائم بين البلدين، حيث أشاد بمستوى العلاقات الثنائية وما تشهده من زخم متزايد منذ زيارة رئيس الجمهورية إلى كينيا في فبراير 2017، مشيراً إلى الزيارة الأخيرة الناجحة لرئيس الجمعية الوطنية الكينية إلى مصر في يناير 2020، بما يعكس حرص الجانبين على التعاون في شتى المجالات والإعداد الجاري للجولة المرتقبة للجنة المشتركة بين البلدين.

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وأشار حافظ، إلى قيام وزير الخارجية بتأكيد الرغبة المصرية في دعم جهود كينيا التنموية في القطاعات التي توليها أولوية خاصة وعلى رأسها الصحة والإسكان منخفض التكلفة والتصنيع والأمن الغذائي وفقاً لما حدده البرنامج الرئاسي Big Four Agenda، منوهاً كذلك بالتنسيق الجاري بين البلدين للعمل على تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية لعلاج مليون مواطن أفريقي من التهاب الكبد الوبائي "فيروس سي" في كينيا.

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وأكد الوزير شكري أيضاً حرص مصر دعم كينيا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، أخذاً في الاعتبار ما تتعرض له من هجمات إرهابية متتالية، بجانب الاهتمام بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بالنظر إلى التوجه المصري لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية، وأخذاً في الاعتبار كون كينيا أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر في القارة، وهو ما نتطلع معه إلى قيام الجانب الكيني بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين المصريين.

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كما أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، حيث أكد الوزير شكري على اهتمام مصر بدعم السلم والأمن في أفريقيا، واستعداد مصر في هذا السياق مواصلة جهودها لترسيخ السلام في المنطقة.


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