"سياحة البرازيل" تنشر رسالة سلبية عن ريو دى جانيرو.. اعرف التفاصيل

وكالات الأنباء

نشر سائح تعرض للسرقة أثناء تمضيته إجازة فى ريو دى جانيرو، رسالة سلبية عن المدينة على الإنترنت، فما كان من مجلس السياحة الوطنى فى البرازيل إلا أن شاركها على حسابه فى إنستجرام عن طريق الخطأ.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، يبدأ ذلك المنشور الذى كتبه المستخدم "ويذلاى" بـ"ريو مدينة جميلة جدا"، ما جعل القسم المسئول عن إدارة وسائل التواصل الاجتماعى فى مجلس السياحة البرازيلى يضغط على خاصية "مشاركة" قبل إكمال قراءته.

فقد جاء فيه أيضا "إلا أن الجمال وحده ليس كافيا"، فخلال إقامة لمدة 3 أيام فى ريو، روى المستخدم "تعرضت أنا وعائلتى للسرقة وشهدت شقيقتى البالغة من العمر 9 سنوات عملية سطو عنيفة. لا أستطيع أن أوصى بزيارة مدينة شعرت فيها بالخوف من الخروج" من الشقة.

وأبقى مجلس السياحة تلك الرسالة منشورة على حسابه فى إنستجرام، لفترة طويلة كانت كافية لكى تنتشر على نطاق واسع قبل حذفها.

وقال المجلس فى بيان "تمت مشاركة هذه الرسالة عن طريق الخطأ"، مضيفا أنه ينوى فى الواقع "الإعلان عن انخفاض جرائم العنف (فى البرازيل) فى عام 2019."

وتشتهر ريو دي جانيرو التى تجذب ملايين السياح سنويا بجمالها الخلاب وشواطئها الذهبية وجبالها الزمردية وأيضا بنسب الجرائم المرتفعة فيها والعنيفة.