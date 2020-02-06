سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 07:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

سوريا تنوى إعادة عدد من طلابها فى الصين بسبب كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 07:24 م
سوريا تنوى إعادة عدد من طلابها فى الصين بسبب كورونا كورونا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وزارة التعليم والبحث العلمى السورية بأنها تنوى إعادة مجموعة طلاب سوريين إلى بلادهم من الصين فى ظل انتشار النوع الجديد لفيروس "كورونا" الذى قتل أكثر من 560 شخصا، وأوضحت معاونة وزير التعليم العالى والبحث العلمى السوري، سحر الفاهوم، فى تصريح خاص لصحيفة "الوطن" السورية، أن ثمة تنسيقا عالى المستوى مع الجهات المعنية وخاصة وزارة الصحة تحضيرا لاستقبال عدد من الطلاب السوريين وتوقف دراستهم فى الصين نتيجة الظروف السائدة حاليا بعد انتشار داء "كورونا" والمخاطر التى شكلها للصينيين والمقيمين داخل الصين والدارسين فى جامعاتها.

وأكدت الفاهم أنه من المتوقع أن يصل الطلاب السوريون ممن قرروا العودة إلى البلاد خلال ساعات، مشيرة إلى التعاون مع وزارة الصحة السورية لاتخاذ التدابير الوقائية والاحترازية اللازمة، وسط جهود كبيرة متخذة مع السلطات الصحية لاستقبالهم من الحدود ضمن حافلات ليصار إلى إرسالهم إلى منطقة حجر صحى بغية إجراء الفحوصات والتحاليل الصحية اللازمة لهم بشكل كامل.

وقالت الفاهوم: "فى حال ملاحظة أى حالة يشتبه بإصابتها بداء كورونا، تتخذ التدابير الصحية اللازمة ويتم إرسال التحاليل إلى مخبر مرجعى فى الهند، وذلك للتأكد من الإصابة".

وأشارت المسؤولة إلى متابعة الموضوع بغية ضمان سلامة الجميع وعدم احتكاك الداخلين للقطر بشكل مباشر، كما أضافت أن عدد الطلاب السورين مع أهاليهم فى مدينة ووهان الصينية يصل إلى 138 مواطنا.

وحتى الخميس الحالي، سجلت فى الأراضى الصينية أكثر من 28000 حالة إصابة مؤكدة بالنوع الجديد لفيروس "كورونا"، بينها 565 وفاة، وقعت غالبيتها فى ووهان، كما تم تأكيد وجود مصابين بهذه السلالة فى أكثر من 20 دولة خارج الصين.


كورونا

فيروس كورونا

سوريا

أخبار عربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

شاهد فى دقيقة.. هل ينقذ هذا الدواء البشر من فيروس كورونا؟

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

"شعبة الخضروات ": انخفاض اسعار البطاطس والفاصوليا بسوق العبور

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

الصحة: نتابع معسكر الحجر الصحى فى مطروح بالفيديو كونفرانس

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يوجه بالنهوض بـ"الغزل والنسيج" وإعادة القطن المصرى إلى سابق عهده

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يتسلم رسالة من الملك سلمان.. ويؤكد خصوصية العلاقات بين مصر والسعودية

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

السيسى يعقد اجتماعا لمتابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

الصحة العالمية: 200 مليون فتاة على قيد الحياة تعرضن للختان على مستوى العالم

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

اتحاد الكرة فى بيان رسمى: مباراة القمة فى موعدها حتى الآن

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراتى الأهلى والزمالك فى ربع نهائى أبطال أفريقيا

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

الصحة العالمية: 24ألفا و363شخصا أصيب بفيروس كورونا فى 25دولة معظمهم بالصين

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

إنشاء شبكة أقمار صناعية و8خطوط ميكروويف لتأمين المجال الجوي المصري (إنفوجراف)

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

مصير مباراة القمة فى علم الغيب.. اتحاد الكرة يعلن إقامتها 24 فبراير غير مؤكد لعدم وصول الموافقات الأمنية.. الزمالك يطلب تأجيلها لأجل غير مسمى.. والأهلى: ترحيلها يفيد الفريق قبل مواجهة صن داونز

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة