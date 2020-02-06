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سقوط عاطل حاول النصب على محاسب بطريقة "توليد الدولارات" بالمعادى

الخميس، 06 فبراير 2020 01:12 م
سقوط عاطل حاول النصب على محاسب بطريقة "توليد الدولارات" بالمعادى متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد – سليم على

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تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، من القبض على عاطل حاول النصب على محاسب بطريقة "توليد الدولارات" بالمعادى، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، إخطاراً من المقدم إسلام بكر رئيس مباحث قسم شرطة المعادى، مفادة تلقية بلاغا"إ.م"، 29 سنة، محاسب، بسابقة تعرفه علي أحد الأشخاص ـ عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك "، وأوهمه الأخير بقدرته على تحويل الأوراق إلي عملات أجنبية " دولار " باستخدام مادة كيميائية وطلب منه مبلغ 150 ألف جنيه، لشراء تلك المادة من خارج البلاد، وعقب ذلك قام بمقابلته، وتسليمه المبلغ المالي المتفق عليه وفي وقت لاحق اتصل بالمجني عليه هاتفياً وأخبره  بوصول المادة الكيميائية، واتفق معه على التقابل بشارع الزهراء، وطلب منه مبلغ مالى أخر 50 ألف جنيه لتسليمه المادة، إلا إنه ارتاب فى أمره وحضر للإبلاغ .

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، بمجاراة المتهم بالتنسيق مع المبلغ وبإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان المتفق عليه، تمكنت قوة من وحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة من ضبطه حال حضوره لاستلام المبلغ المالي المشار إليه وتبين أنه "ب.م" ، 30 سنة، عاطل، وبحوزته خزينة حديدية بداخلها 35 رزمة مغلفة من الورق الأسود بحجم العملات الورقية، هاتف محمول ماركة سامسونج ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ وما أسفر عنه الضبط  اعترف بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالنصب عليه، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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