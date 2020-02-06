تفاصيل خطة جامعة حلوان لمواجهة فيروس كورونا الجديد

كتب محمد صبحى

في إطار خطة وإستعدادات جامعة حلوان للتوعية بمرض فيروس كورونا وطرق مواجهته أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، عن إعداد الجامعة خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا الجديد من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية بكافة الكليات والوحدات وإدارات الجامعة.

وأكد الدكتور ماجد نجم ، علي ضرورة إتباع إجراءات السلامة الصحية وممارسة العادات الصحية السليمة للوقاية من كافة الأمراض مؤكداً علي وجود جهود حثيثة من كافة الكليات بالقطاع الطبي ومستشفيات الجامعة للتوعية بالمرض وطرق الوقاية منه من خلال الندوات وحملات التوعية وتوزيع المنشورات والبوسترات للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.

وأوضح رئيس جامعة حلوان بحسب بيان للجامعة صدر مساء اليوم الخميس ، أن هناك مجموعة من الإجراءات الإحترازية التي تتخذها الجامعة وذلك بهدف مكافحة العدوي وتحقيق سبل الوقاية منها تتضمن طباعة بوسترات خاصة بكيفية الوقاية من المرض وتوزيعها، ووجود فرق طبية متكاملة بمستشفيات الجامعة ومستشفي الطلبة والعيادات.

وتابع الدكتور ماجد نجم ، أنه سيتم توفير تدريب مستمر لفرق العمل بالمستشفيات والإدارات الطبية، وعمل توعية لجميع العاملين في المستشفيات سواء الفريق الصحي أو الموظفين أو الأمن وغيرهم بطرق العدوي وكيفية الوقاية هذا بالإضافة إلي متابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا لمكافحة العدوي بالمجلس الأعلي للجامعات وتعميمها علي كليات الجامعة والمدن الجامعية وقطاعات الجامعة المختلفة.





