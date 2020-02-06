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تعليق عمل أكبر سوق زهور فى آسيا فى جنوب غربى الصين

الخميس، 06 فبراير 2020 10:52 م
تعليق عمل أكبر سوق زهور فى آسيا فى جنوب غربى الصين زهور - أرشيفية
وكالات

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ذكر مقر مكافحة الوباء المحلى في الصين، أن سوق دونان كونمينج للزهور، أكبر سوق لتجارة الزهور النضرة فى آسيا، علق العمل إعتبارا من اليوم، الخميس وسط تفشي الوباء.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية" شينخوا"، كان السوق قد أوقف سابقا خدمات تجارة الزهور والنبات والسياحة وخدمات التموين في 26 يناير لتجنب خطر العدوى الناجمة عن تجمع الحشود.

ووصل حجم تجارة الزهور المقطوفة النضرة في السوق، وهي مقياس لسوق الزهور الصيني، والذي يتخذ من كونمينج مقرا له في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين، الى 9.23 مليار زهرة، مع قيمة تجارة تبلغ 7.44 مليار يوان (حوالي 1.07 مليار دولار أمريكى) في عام 2019. 

وقدمت العديد من المتاحف فى بلدية تشونجتشينج جنوب غربى الصين معارض رقمية وسط معركة البلاد ضد فيروس كورونا الجديد.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، ذكرت لجنة البلدية للثقافة والتجارة أن متحف تشونجتشينج الصين للمضائق الثلاثة على نهر اليانجتسي ومتحف تشونجتشينج للتاريخ الطبيعي من بين المعارض التي ستفعل المعارض الالكترونية على الإنترنت.

ويمكن للزائرين عبر الإنترنت العثور على أدلة صوتية لأكثر من 30 معرضا وفيديوهات حول 10 معارض من خلال حساب ويتشايت الرسمي في متحف تشونجتشينج الصين للمضائق الثلاثة على نهر اليانجتسي، ويمكنهم أيضًا القيام بجولات افتراضية لقاعة معرض عبر الإنترنت.

وقال مسؤول باللجنة إن خدمات المعارض عبر الإنترنت ستساعد في ترفيه حياة الناس بالمنزل.


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