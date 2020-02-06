سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 11:30 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار ولا إلغاءات لشركات الطيران

الخميس، 06 فبراير 2020 10:28 ص
تأخر إقلاع 5 رحلات دولية بالمطار ولا إلغاءات لشركات الطيران مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الخميس ، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة الدورية.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، بأن رحلتي شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة، و142 المتجهة إلى ينبع تأخرتا ساعتين عن موعد الإقلاع المقرر لهما بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وأضافت المصادر أن رحلة شركة فلاي ناس 566 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط العمانية 408 المتجهة إلى مسقط ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة أير كايرو 510 المتجهة إلى الكويت ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأوضحت المصادر أن الحركة الركابية والجوية بمطار القاهرة الدولي شهدت خلال الساعات الماضية انتظاما كبيرا في حركة الطيران الوافدة والمغادرة خاصة رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى عدة دول أوروبية ، بدون إلغاء رحلات وفقا لجدول التشغيل المقرر لها ، حيث لم يتلق برج المراقبة أية إخطارات من جانب شركات الطيران العاملة بالمطار، يفيد بإلغاء رحلات تابعة لهم  .

وتقدم السلطات المختصة بشرطة ميناء القاهرة الجوي، كافة الخدمات والتسهيلات والتيسيرات للوفود الركابية والسياحة بمرحلتى السفر والوصول بجميع صالات المطار، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.

وتواصل سلطات الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة، إجراءات الفحوصات الطبية على كافة الركاب القادمين من المدن الصينية والترانزيت لدولة الصين، تحسبا لوجود أي اصابات أو الاشتباه في الأعراض  المرض القاتل، حيث يتم فحص درجات الحرارة للركاب وأيضا مشاكل الجهاز التنفسي التي تعد من أعراض الفيروس القاتل.


مطار القاهرة

حركة الطيران

رحلات دولية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

"التعليم" تستعد لمواجهة الأمراض المعدية فى المدارس.. اعرف التفاصيل

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

آلية إصدار البطاقات الضريبية ومدتها بالقانون الجديد × 4 معلومات

المرور: نظام آلى لكشف السيارات منتهية فترة السماح وإدراجها بقاعدة البيانات

المرور: نظام آلى لكشف السيارات منتهية فترة السماح وإدراجها بقاعدة البيانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة