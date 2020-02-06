بروتوكول تعاون بين الأكاديمية المصرية للطيران ومدينة زويل للعلوم

كتبت - رحاب نبيل

شهد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني ، اليوم الخميس ، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، حيث وقع البروتوكول كل من الطيار إلياس صادق رئيس الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران والدكتور شريف صدقى رئيس مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

وقال الطيار منتصر مناع ، إن توقيع البروتوكول جاء وفقاً لتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بضرورة تطوير أساليب التدريب النظري والعملي واستخدام آليات وطرق حديثة للتعليم طبقاً للمعايير الدولية مع تقديم برامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية في الدولة لتحقيق أقصى استفادة للطلاب خريجي الجامعات، والعمل على تأهيل كوادر مصرية متميزة لسوق العمل الخارجي .





واضاف الطيار منتصر مناع ، أن وزارة الطيران المدني وهيئاتها وشركاتها التابعة لا تدخر جهداً فى تطوير منظومة التدريب المهني والعملي وتسعي إلي تبادل الخبرات مع الجهات المختصة والمؤسسات العلمية، كما تشجع الإبتكار والإبداع وتدعم الأفكار البناءة من خلال الاعتماد على التدريب الأكاديمى والميدانى أثناء الدراسة لتأهيل الطلاب للعمل والقدرة على المنافسة العالمية.

وينص البروتوكول على عقد دورات متخصصة في مجال البيئة واستخدام الطاقة الشمسية لانارة المطارات واستخدامات الملاحة الجوية حيث سيتم عقد هذة الدورات فى الأكاديمية ومدينة زويل والتدريب فى احدث معامل الطاقة المتجددة ، وبموجب هذا البرتوكول ستقوم الاكاديمية بتأهيل طلبة كلية الطيران والفضاء بجامعة زويل على اصدار اجازة صيانة الطائرات ، كما يتعاون الطرفان فى مجالات البحث العلمى ، و الطيران ، وابحاث الوقود الحيوى للطائرات لتقليل التلوث البيئي ،و تطوير أنظمة المحاكاة.

واتفق الجانبان على دارسة امكانية استحداث مجالات جديدة مثل الطاقة المتجددة ومجال البيوتكنولوجي ، حيث يضم البروتوكول قيام الأكاديمية بتأهيل طلاب قسم الطيران والفضاء بمدينة زويل في السنة الثالثة والرابعة لإصدار رخصة صيانة طائرات، كما تساعد الأكاديمية طلاب مدينة زويل في تقديم تدريب صيفي لهم في مجال صيانة الطائرات، فضلاً عن التعاون بين الأكاديمية ومدينة زويل في البحث العلمي في كل ما يتعلق بمجال الطيران ونظم المحاكاة والوقود الحيوي.