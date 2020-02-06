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انسياب مرورى بالطريق الدائرى المؤدى للمعادى والمنيب

الخميس، 06 فبراير 2020 10:36 ص
انسياب مرورى بالطريق الدائرى المؤدى للمعادى والمنيب انتظام حركة المرور
كتبت أمنية الموجى

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سادت حالة من السيولة المرورية بالطريق الدائرى، اليوم الخميس، أمام حركة السيارات، أمام القادم من التجمع والمعادى، وصولا إلى المنيب وشارع البحر الأعظم، وكذلك الأمر داخل نفق التجمع وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات، ورصدت كاميرات "اليوم السابع"، حالة الانتظام المرورى لحركة المركبات أعلى الدائرى ونفق التجمع، وكثفت من تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.
 
 
وانتشرت كثافات مرورية بنزلة شارع البحر الأعظم بالطريق الدائري، وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء تباطؤ فى حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة، وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية، كما ظهرت كثافات مرورية على الدائرى، فى الاتجاه القادم من البحر الأعظم اتجاه المريوطية، وحدوث بعض الكثافات، وانتقال قيادات الادارة العامة للمرور لمكان البلاغ لسحب الكثافات المرورية والأحمال.
 
وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.
 
وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.
 

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