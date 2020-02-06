سوبر كورة
Ads
الخميس، 06 فبراير 2020 12:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: ما يروج عن "كورونا" أخطر من الفيروس نفسه

الخميس، 06 فبراير 2020 12:25 م
الصين: ما يروج عن "كورونا" أخطر من الفيروس نفسه كورونا - صورة أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن "بكين تنتهج سياسة مسؤولة في التعامل مع فيروس كورونا"، داعية إلى عدم التعاطي وتصديق كل ما يروج عن الفيروس، ووصفت ذلك بأنه أخطر من فيروس كورونا نفسه.

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشونينج، إن "السلطات الصينية تنشر المعلومات بهذا الخصوص في وقتها"، مضيفة أن "ما يشاع حول فيروس "كورونا" أخطر من الفيروس نفسه".

وأضافت، "إننا لفتنا الانتباه إلى بعض الشائعات والكذب حول الوضع على خلفية انتشار المرض، وهو أخطر من الفيروس بحد ذاته. ربما لاحظتم أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قد أعرب عن أمله مؤخرا في ألا تصدق جميع الأطراف هذه الشائعات وتنشرها".

وأشارت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، إلى أن "عددا من الدول بدأ العمل على تتبع مروجي الشائعات حول هذا الفيروس ومحاسبة المسؤولين عن فبركة هذه الأخبار ونشرها".

وارتفعت حصيلة وفيات فيروس "كورونا" في الصين إلى 549 شخصا وإصابة حوالي 19.7 ألف حالة.

وأوضحت سلطات إقليم هوبي الصيني، فجر اليوم، أن أكثر من 2897 شخصا قد أصيبوا بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح العدد الإجمالي للمصابين 19665 شخصا، فيما خرج حوالي أكثر من 630 شخصا من المستشفيات.

وفي السياق نفسه، دعت منظمة الصحة العالمية، إلى جمع تبرعات بقيمة مئات ملايين الدولارات، لدعم خطتها لمحاربة فيروس كورونا الجديد، عبر الاستثمار في البلدان المعرضة للخطر بشكل كبير.

 


الصين

فيروس كورونا

الخارجية الصينية

الشائعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

كوالكوم: فيروس كورونا يهدد بتعطيل صناعة الهواتف الذكية

الخميس، 06 فبراير 2020 12:19 م

مستشفى سبالانزانى بإيطاليا يستقبل 6 مصابين بأعراض فيروس كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 12:13 م

كوريا الشمالية تبدأ فى فحص المياه لمواجهة فيروس كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 12:07 م

باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12ظهرا.. السعودية تعلق سفر المواطنين والمقيمين غير السعوديين للصين.. بكين تعتمد أول عقار لعلاج كورونا.. وارتفاع عدد مصابى سفينة اليابان السياحية لـ20 حالة

الخميس، 06 فبراير 2020 12:00 م

مدير الوكالة المصرية للمنشطات لـ سوبر كورة: مصير أولمبياد طوكيو معلق بسبب كورونا

الخميس، 06 فبراير 2020 11:53 ص

"كورونا" يجبر صينيا على رؤية طفله حديث الولادة لاول مرة عبر مكالمة بالفيديو

الخميس، 06 فبراير 2020 11:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

"فرصة الأهلى للانتقام من صن دوانز".. هكذا تحدثت صحف جنوب أفريقيا

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

رسميا.. اتحاد الكرة يحدد 26 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

وزير الداخلية يكافئ 712 رجل شرطة لجهودهم فى حفظ الأمن

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

السجون تفرج عن 541 سجينا بعفو رئاسى وشرطى

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

تباطؤ حركة سير السيارات بشارع البحر الأعظم المتجه للدقى .. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

يعنى إيه غسل أموال؟.. تعرف على الجريمة وعقوبتها.. فيديو

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

اتحاد الكرة: إقامة مباراة القمة 24 فبراير فى موعدها غير مؤكد حتى الآن

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أولادك من العدوى قبل العودة للمدارس

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

هزة أرضية شمال شرق مدينة العريش بقوة 4 ريختر دون خسائر

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

فى اليوم العالمى لمناهضة ختان الإناث.. تعرف على رأى دار الإفتاء "فيديو"

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

الكهرباء: توقيع عقود بدء إنشاء خط الربط مع السعودية يونيو المقبل

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

68 % من القراء يؤيدون تأجيل الدراسة فى إطار الإجراءات الاحترازية ضد كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة