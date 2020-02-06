السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى المطرية دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المطرية دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة المطرية، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

وسيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بمنيل شيحة فى منطقة أبو النمرس دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتم السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان. كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن فى أبو النمرس، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، تم محاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

ولقى 4 أشخاص مصرعهم بينهم 3 أطفال، إثر حريق داخل شقة سكنية بمنطقة فيصل بالهرم، نتيجة لماس كهربائى، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وبصحبتهم سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وتم نقل الـ 4 جثث إلى المستشفى.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة منشأة ناصر دون إصابات، حيث انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة ،تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة منشأة ناصر، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.