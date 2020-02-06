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الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون يزور السعودية السبت المقبل

الخميس، 06 فبراير 2020 06:01 م
الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون يزور السعودية السبت المقبل الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون ودعوة المملكة
وكالات

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 أعلنت الرئاسة الجزائرية قبول الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون دعوة المملكة العربية السعودية لزيارة المملكة السبت المقبل، بعد مشاركته فى قمة الاتحاد الإفريقي فى أديس أبابا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم، ووصل وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الذى كان فى مقدمة مستقبليه كاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج فى وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية رشيد بلادهان.

 

وقال وزير الخارجية السعودى، عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر، "تشرفت اليوم بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، كما سلمت فخامته دعوة رسمية من الملك سلمان لزيارة المملكة العربية السعودية".

 

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان، "سعيد بزيارة الجزائر التى تربطها بالمملكة علاقات وثيقة وراسخة انطلقت منذ أيام حرب الاستقلال فى الجزائر ولازالت تزداد عمقا ورسوخا بتوجيه من قادتنا، خدمة لمصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين، وارتقاء بتطلعات أمتينا العربية والإسلامية".

 

ويشار إلى أن وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، كان يزور الجزائر العاصمة، لإجراء مباحثات مع المسؤولين الجزائريين تتناول التطورات الإقليمية خاصة الأزمة الليبية، جاء ذلك بحسب ما نقلته شبكة "سكاى نيوز الإخبارية، وقالت مصادر إعلامية جزائرية، إن وزير الخارجية السعودى، سيبحث مع المسؤولين فى الجزائر "ملف الأزمة الليبية"، وسعى البلدين لإيجاد حل سلمى للصراع، وتوافق البلدين على رفض التدخلات الأجنبية العسكرية فى الأراضى الليبية".


السعودية

الجزائر

عبد المجيد تبون

أديس أبابا

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