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الجيش السورى يسيطر على بلدة افس شمال سراقب بريف إدلب الشرقى

الخميس، 06 فبراير 2020 10:41 ص
الجيش السورى يسيطر على بلدة افس شمال سراقب بريف إدلب الشرقى الجيش السورى
كتب : أحمد جمعة

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أكدت وسائل إعلام سورية سيطرة قوات الجيش السورى على بلدة افس شمال سراقب بريف إدلب الشرقى وسط تقدمها لتحريرها من سيطرة الإرهابيين.

وحررت وحدات الجيش السورى أمس بلدة تل طوقان الاستراتيجية وقريتى إسلامين والريان، بعد القضاء على آخر تجمعات الإرهابيين فيهما، وفرضت سيطرتها ناريا على الطريق الدولي حلب-سراقب.

 

وأكد بيان صادر عن القيادة العامة للجيش السورى، فجر الخميس، قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بالعدوان على سوريا بتزامن فاضح مع العدوان الجوى الإسرائيلي بل وبغطاء منه دخل رتل عسكرى تركى يضم عدد من الآليات والمدرعات وتم العبور من منطقة أوغلينار باتجاه الداخل السورى.

 

وأشار البيان إلى انتشار الرتل العسكرى التركى على خط بين بلدات /بنش ـ معرة مصرين ـ تفتناز/ بهدف حماية الإرهابيين وعلى رأسهم جبهة النصرة وعرقلة تقدم الجيش السورى، ومنعه من إكمال القضاء على الإرهاب المنظم الذي يحاصر المدنيين في محافظة إدلب ويتخذهم رهائن ودروع بشرية لديها.

 

ولفت البيان إلى أن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية تتابع مهامها الوطنية في الدفاع عن أمن الوطن والمواطنين، مؤكدة فى الوقت نفسه استعداد الجيش السوري وتصميمه على التصدى للعدوان مهما اختلفت تسمياته وأشكاله.

 

وشدد البيان على أن الجهود الإسرائيلية والتركية المتزامنة لن تفلح وكل من يدعم الإرهاب التكفيرى المسلح فى ثنى جنود الجيش السورى عن متابعة مهامهم الميدانية حتى يتم تطهير كامل التراب السوري من رجس التنظيمات الإرهابية المسلحة.

 

 

 

 

 


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